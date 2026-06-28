Když mi někdo sedne na první dobrou, je to průšvih, říká Iveta Lutovská

Jak moc je pro vás důležitý zrak vzhledem k profesi? Musíte znát text zpaměti, ale občas se očima zabloudíte do desek s „tahákem“?
Já bez desek nemoderuju. To je záchytná věc. I když ty věci znáte, tak stejně vám může něco vypadnout, občas máte okno.
Oči nablízko mám dobré, což je v pohodě. Spíš bojuju s tím, že nevidím na dálku. Takže když řídím, jedu dál a je počasí, že mrholí, prší, anebo je trošku tma, tak nevidím. Dokonce jsem ve fázi, že když moje dcera hraje fotbal, je tam jediná holka, jediná má copánky, dlouhé vlasy, ale já ji nepoznávám mezi těma dětma. Což je hrozné. (smích) Dostala jsem se do fáze, že zkusím zjistit, jak by to šlo upravit laserem, abych právě tady tomu předešla a nemusela pořád nosit brýle.
Jak moc velká kamarádka jste s čtecím zařízením a vypeklo vás někdy během natáčení?
Čtecí zařízení a zpravodajství, to jde ruka v ruce. To je nutnost. Je to skvělá věc, ale to zařízení vám samozřejmě někdo „točí“. Takže záleží na tom, jestli začnete číst rychleji, pomaleji. Nějaký člověk je schovaný v režii a upravuje vám rychlost, protože on vlastně čte s vámi. Někdy se ale samozřejmě může stát, že se on zasekne, nebo že já trošku čtu rychleji a nemám tam ten text. Takže musíte spoléhat i na toho druhého.
Vzhlíží vaše dcera k mamince? Chtěla by být třeba moderátorkou, modelkou? Přišly už tyto ambice?
Ambicí je spousta. Jsem její máma, takže ke mně vzhlíží. Když jdu přehlídku a ona může jít třeba se mnou, chodíme pravidelně různé charitativní akce a podobně, tak to dělá ráda. Ji to hrozně baví, ráda se předvádí, nestydí se.
Ale spíš tíhne ke sportu, fotbalu. Hraje i na bubny. Takže jeden čas chce být bubenicí, druhý čas chce mít kapelu, pak chce zase zpívat. Teď jsme ve fázi, že chce být herečka. Takže minulý týden jsme dělaly nějaké talentové zkoušky na dramaťák. Uvidíme, jak to dopadne. Ona je tak nějak do všeho, ale nestydí se a jde právě tady tím oborem.
Inženýrka z ní nebude, to víme, když děláme spolu úkoly z matiky. (smích) To má po mně. Za to se nestydím. Používáme AI a bez toho bychom to nezvládly. Takže asi půjde směrem, že nebude žádná kancelářská paní, bude spíš do showbyznysu. Ale uvidíme, jestli bude herečka, nebo si to bude dělat jenom pro zábavu, anebo jestli se to v pubertě třeba všechno změní a bude to jinak.
Ke komu jste vzhlížela vy?
Nevím, jak to mají kluci, ale já jsem vždycky vzhlížela k mámě. To je ten ženský idol, který máte v rodině a máte ho nejblíž. Aniž byste chtěli, kolikrát přejímáte spoustu věcí. Vnímám to i teď. Častokrát se přistihnu, že když mluvím na děti, něco po dobrém nebo i po zlém, slyším svoji mámu. Říkám jim něco, začnu intonovat a úplně ji tam slyším a vím to! Říkám si: Pane bože! Ale je to tam prostě. Vyrůstáte v tom, tak vás to musí ovlivnit.
Jste teď ve svém životě spokojená?
Asi jo. Samozřejmě člověk, když se ohlédne, tak by si třeba řekl: Tohle asi mohlo být jinak. Tohle jsem mohla udělat jinak. Tohle jsem dělat neměla. Ale sečteno, podrženo, všechno vás nějakým způsobem posouvá dál a všechno, co bylo, bylo. Snažím se neohlížet. Občas to člověk dělá, třeba když je třeba Nový rok a dáváte si předsevzetí a bilancujete. Ale neměl by. Měl by koukat dopředu. S dětmi jsme zdraví, všechno je v pořádku. To je nejdůležitější. Fungujeme. Samozřejmě občas to je nahoru a dolů, ale to má každý v životě.
Bilancovala jste taky, že jste po rozvodu a věcech, které vás v životě potkaly, silnější ženou?
Myslím, že jo. A není to o tom, že jsem silnou ženou, ale že jsem se jí stala. Ale to asi zná spousta lidí, ať už si projde rozvodem, rozchodem, nebo nějakým podrazem třeba v práci, cokoliv. To dobré vás moc neposouvá, ale všechno špatné ano. To vás vždycky donutí se odrazit a začít třeba jinak uvažovat, jít jiným směrem a některé věci přehodnotit.
Máte teď odhad na lidi lepší, než jste mívala třeba ve dvaceti?
To nemám nikdy. (smích) Mám to vždycky obráceně. Můj první odhad na lidi je vždycky špatný. Když mi někdo strašně sedne na první dobrou, tak vím, že to je velký průšvih a obráceně. Vlastně s tím už umím pracovat, když vím, že to takhle je. Takže když mi někdo hodně sedne, tak si na něj dávám pozor. A když mi je někdo hodně nesympatický, tak vím, že to bude dobré. (smích)
|
10. července 2025