Modelka po srážce s formulí unikla smrti. Následky beru s nadhledem, říká

Renato Salerno
Modelku Ivetu Kindlmanovou v polovině září 2022 srazila na Masarykově okruhu v Brně formule. Utrpěla těžká zranění a lékaři zpočátku pochybovali, zda bude ještě chodit. Přestože se zotavila, s následky srážky bojuje dodnes. Prozradila, že se nikdy nepoddala černým scénářům a promluvila také o plastických úpravách.

Jsme na výstavě Body. Je pro vás vaše tělo prioritou?
Moje tělo je pro mě největší prioritou, protože bez mého těla bych tady vůbec nebyla. Těším se i na prohlídku. Myslím si, že se dozvíme i o tom, jak naše tělo funguje, a bude to skvělé.

Jak ve vašem případě pracovat na tom, aby svaly fungovaly tak, jak mají?
Přiznám se, že nechodím do fitka. O svoje tělo se v tom směru úplně nestarám. Celý život jsem ale tančila, od svých sedmi let. Myslím si, že díky tomu jsem si vybudovala svaly a tohle podpořilo celou moji postavu. Doporučuju tanec a budete mít vystaráno.

A když přijde na vylepšení těla a matka příroda nám nenadělila podle představ? Jste tomu otevřená?
Jsem zastánce toho, že přirozenost vítězí. Když ale nějakou operaci nepřeženete, tak určitě. Když vám to pomůže ve vašem sebevědomí, je to super. Já jsem si nechala zvětšit poprsí, což víme, a jsem za to mega vděčná, jsem spokojená. Všechno decentně, s mírou. Když vám to pomůže, určitě to podporuju.

Co to udělá se sebevědomím ženy, když si pak stoupne k zrcadlu a vidí se podle svých představ?
Je to nádherný pocit. Chodím přehlídky a hodně dlouho jsem měla problém se svým poprsím, neseděla mi spousta oblečení. Všechno bylo velké a ono vám to na sebevědomí úplně nepřidá. Pro mě bylo nejkrásnější vidět sebe v tom, že mi sluší veškeré outfity a že konečně na mole to můžu vynést tak, jak to má vypadat.

Nechci otevírat bolavé rány, ale jak jste na tom s rekonvalescencí a řešením celé situace po té vážné nehodě v Brně?
Pro mě to není bolestivá rána. Já jsem to přijala tak, jak to je. Stalo se, musím se s tím naučit žít a naučila jsem se s tím žít. Jsou to tři roky a pořád je to v procesu, že chodím na rehabilitace. Pořád koleno není zdravé, nikdy zdravé nebude. Bolí mě, ale snažím se pro to dělat maximum a věřit, že to bude dobré.

Za měsíc mě čeká, doufám, poslední soud a doufám, že už se to uzavře a že za tím budu moct udělat tečku a půjdu dál. Ale jinak to zvládám brát s nadhledem.

Pomáhá více než prášky na bolest odhodlání a vůle něco dělat?
Určitě. Já jsem si říkala, že hned po první operaci se nebudu litovat, protože by to bylo to nejhorší, co můžu udělat. A na psychice by mi to určitě nedodalo. Měla jsem pozitivní mysl, snažila jsem se myslet na to, že čím dřív budu pozitivní a věřit v to, že to bude dobré, uzdraví se to. I když mi doktoři nedávali úplně moc dobré a pozitivní zprávy na to, že někdy budu moct tančit, nebo chodit zase na mole a v podpatcích, řekla jsem si: „Neslyším, neposlouchám a budu bojovat.“ A vyplatilo se.

Když vám lékař coby modelce oznámil, že máte zlomené koleno, řekla jste si, že budete chodit i přes ty prognózy?
Určitě to tak funguje. Strávila jsem měsíc v Malvazinkách, kde na mě doktoři byli hrdí a nevěřili tomu, že tak rychle jsem se zotavila. Po půl roce jsem zvládla se postavit i na podpatky, i když na přehlídkách jsem je nosila vyloženě jenom na molo. Veškeré zkoušky byly v botaskách. I teď když jdu někam jdu, vyloženě jenom na akci si beru lodičky. Ale věřila jsem, že to bude dobré. Bylo to náročné, bolestivé. Jako modelka a tanečnice nechcete slyšet, že možná nikdy v životě ani nebudete mít rovnou nohu. Nemám ji rovnou ani doteď, ale snažím se to brát jako svoji výhodu, dělat z toho svoji přednost a nehroutit se z toho.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

