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Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla

Autor:
  8:15
Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou se šestapadesátiletá podnikatelka pochlubila na sociálních sítích.
Bývalá Miss Československo Ivana Christová zhubla 20 kilo a viditelně omládla. (září 2026)
Ivana Christová (září 2026)
Ivana Christová zhubla 20 kilo. (září 2026)
Ivana Christová se nově pravidelně věnuje pohybu. (září 2026)
63 fotografií

Christová se nově pravidelně věnuje pohybu. Chodí do fitness centra, kde běhá na běžeckém pásu a cvičí na posilovacích strojích. Po tréninku si dopřává saunu a relaxaci. Když má příležitost, vyráží také s přáteli na túry do hor.

Výraznou změnu udělala rovněž ve stravování. Vyřadila smažená a tučná jídla a dává přednost libovému masu, rybám a zelenině. Celkem se jí podařilo shodit přibližně 20 kilogramů.

O svém vztahu k váze mluvila Christová otevřeně už v minulosti. „Všechno je v hlavě. Nemoci, nádory, důvod, proč se nedá zhubnout, to všechno pramení z toho, že jsou lidé smutní a něco je trápí,“ prozradila před jedenácti lety pro Nový Čas.

Před třiceti lety se Miss ČSSR stala Ivana Christová. Diváci ji vypískali

„Celý život dodržuji zdravou stravu, jsem velmi disciplinovaná, ale neměla jsem čistou hlavu. V rodině jsem byla vždycky já tou střechou rodiny, já jsem byla ta, která nosila domů peníze. Tehdy jsem úplně potlačila svou ženskost,“ dodala tehdy.

Christová přitom se svou váhou nebojovala poprvé. Už v roce 2012 se objevily informace o jejím tehdejším hubnutí. Tehdy během prvních tří týdnů shodila pět kilogramů a celkem měla v plánu zhubnout dvacet kilo. „Díky úbytku váhy mám mnohem více energie a jsem šťastnější,“ řekla tehdy.

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V minulosti přitom dávala najevo, že štíhlá postava pro ni není životní podmínkou. „Tady pořád panuje názor, že krásná žena musí být štíhlá. Ale podle mě to je nesmysl. Já nemám problém s váhou, už nejsem modelka, mám svůj věk. Jsem velmi spokojená s tím, jak vypadám,“ uvedla v roce 2012.

Christová se do historie československých soutěží krásy zapsala v roce 1989, kdy se ve svých osmnácti letech stala Miss Československo. Vítězství jí otevřelo dveře k modelingové kariéře. Později však přešla k podnikání a začala se věnovat kosmetice.

O její životní cestě psal iDNES.cz v roce 2020 u příležitosti jejích padesátých narozenin. Připomněl tehdy, že po úspěchu v soutěži krásy následovala modelingová kariéra, kterou později vyměnila za jiné projekty a podnikání.

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