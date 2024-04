Krása se nedá hodnotit, míní 35 let po vítězství v Miss Ivana Christová

Jak momentálně vypadá váš život?

Fantasticky. Krásně.

Když si pustíte záznam s maminčiným vítězstvím, co na to říkáte, Danielo?

Daniela: Jsem dojatá. Je to velmi pěkné, jsem na ni pyšná a celý život je mi obrovským vzorem.

Jak vám vítězství změnilo život? Když to teď zrekapitulujete a řeknete si, kde bych vlastně mohla celých těch 35 let být? Co by bylo jinak?

To je otázka, kterou mi často dávají novináři, že co by bylo jinak. Co bych chtěla změnit? Asi nic. Ona to byla první novodobá Miss tehdy a bylo to dokonce dávno pradávno. Podle Miloše to byl takový nultý ročník – takže se vlastně moc nevědělo, co bude. Vyhrála jsem svatební šaty, šicí stroj... tenkrát to všechno bylo trochu jiné. (smích)

Vlastně nevím, co mi to dalo. Tehdy jsem si to tak neuvědomovala. Prostě bylo to nové. Nepřemýšlela jsem jako možná děvčata dnes, že by chtěly vyhrát soutěž krásy. Byla jsem překvapená. Byla jsem i ráda. Na druhé straně ale ta ostravská hala pískala, takže to byly takové smíšené pocity. Možná mi to ale přece jen dalo to, že jsem tehdy začala dělat modeling. Odjela jsem do New Yorku a byl to i pěkný život. Já bych na tom v životě neměnila vůbec nic, protože je můj. A to, co bych chtěla změnit, to vám nemůžu prozradit.

Ivana Christová a její dcera Daniela Zajíček Christová (Praha, 10. dubna 2024)

Byla jste ráda?

Ten život je opravdu pestrý a v podstatě jsem zůstala i věrná kráse, protože pracuji dodnes se ženami. Starám se o to, aby krásně vypadaly. Takže stále je mi to blízké. Víte, jaké to je, když je to pětatřicet roků? To si ani nedovedete představit. (smích) Jsem velmi vděčná za všechno. Ale za vším je opravdu houževnatá práce. Nemyslím tu výhru v Miss, ale to všechno potom. Že člověk může dosáhnout všechno, co chce. Nejvíc děkuju své mámě za to, že mě vychovala k tomu, abych si šla za svými cíli a opravdu jsem získala věci, po kterých jsem toužila. Takže ten život bych neměnila.

Když se nad tím zamyslíme, kde po těch životních zkušenostech vidíte sama v sobě tu krásu?

Je to taková velmi zvláštní otázka. Jedna krása je ta, co ocení lidé. Jako vypadáme. Já si ale myslím, že krása se nedá hodnotit. Ženy jako takové. Je hodně nádherných žen, velmi dobře vypadajících mužů. A typově jsou rozdílní, takže ono je to vždycky takové vabank. Když se určuje, kdo je nejkrásnější, ovlivňují to lidi, kteří tam právě jsou a nemusí s tím polovina souhlasit.

Pro mě je velmi důležité být šťastná uvnitř, být naplněná. Dá se říct, že jsem se 33 let věnovala charitě. Pro mě jsou důležité i ty věci, kde žiju, co dělám. Mám ty priority postavené trošku jinak. Samozřejmě ráda dobře vypadám, ráda se krásně upravím. I dnes jsem byla ráda, že sem přijedu, uvidím se s kolegyňkami a že se shledáme.

A krása jako taková? To je velká debata, to bychom mohli dělat talkshow na jednu hodinu, kdybychom se v tom hrabali. Ale jsem ráda a jsem hrdá na sebe, jak jsem doteď věci zvládla. Budeme se modlit, aby to i nadále bylo takové, že člověk dokáže zvládnout překážky.

Co Danielo mamince předáváte vy osobně? Momentálně například trendy, aby byla in?

Daniela: My spolu i pracujeme, takže spolu konzultujeme hodně věcí a pracujeme v oblasti krásy, takže nějak se doplňujeme.

Ivana: Ona mi dnes udělala vlasy, takže má absolutně moji plnou důvěru.

Daniela: Takže to sdílíme tak spolu. Není to tak, že bych jí radila. Ale má ráda můj názor a chce ho slyšet.

Jak se Ivana Christová tváří na momentální situaci na Slovensku, které má po prezidentských volbách?

Já se na politiku netvářím vůbec nijak. Jsem opravdu apolitická. Říkat nahlas svůj názor je velmi intimní záležitost a já si to nechávám pro sebe. Protože to jsou věci, které rozvracejí lidi. Když si pamatujete covid, jedni byli za to, abychom se očkovali, jiní ne. Vznikaly tábory, nenávist a všechno. Myslím si, že to nepatří mezi lidi. Je dobré, že oslavujeme Miss po pětatřiceti letech a máme jiné téma, než kolem politiky.

Myslíte si, že právě krása dokáže lidi spojovat?

Já jsem o tom přesvědčena. Ale nejen krása. I obrovský vzájemný respekt. Protože moderní společnost, jako je například Evropa a materiální společnost, jako Evropa nebo Amerika, mají úplně jiné hodnoty než někde jinde. Je hodně nepěkných věcí, které se okolo nás dějou. Proto je pro mě například tento moment, že se mohu shledat s lidmi, s kterými jsem fungovala před x lety, velkou vzácností. Vezmu si z toho jen to nejkrásnější. Žijeme pro tento moment. Souhlasím s vaší větičkou. Ano, krása spojuje.