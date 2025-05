Dcera Ivy Kubelkové Natálie Jirásková se na modelingovém mole příležitostně začala objevovat od svých čtrnácti let. Jednu ze svých prvních velkých přehlídek šla po boku maminky v roce 2019 na módní show Beaty Rajské na festivalu v Karlových Varech.

Loni úspěšně odmaturovala. Ve společnosti se často objevuje po boku Adama Mišíka, s kterým tvoří pár od léta roku 2022, žijí společně ve zpěvákově bytě.

„Musím přiznat, že nám společné bydlení zachránilo vztah. Kdybychom za sebou pořád dojížděli, asi by to nevydrželo. Bydlíme společně v Adamově bytě a klape nám to,“ uvedla Jirásková v jednom z rozhovorů.

Iva Kubelková se ve světě módy pohybuje už třicet let. „Modeling mě pořád nějak drží, ale je to čím dál tím těžší,“ říká Kubelková. „Ty vzorce, které fungovaly do nějakého věku, tak najednou přestanou fungovat. Já jsem se třeba nikdy nemusela moc hlídat v jídle. Bylo to tak, že jsem hodně sportovala, pohybovala se, ale teď je to krutý. Musím být na sebe strašně přísná,“ prozradila loni v Show Jana Krause.

Kubelková má s manželem Georgem Jiraskem dvě dcery. Natálie Jirásková se chystá na vysokou školu, ale už zkusila i herectví. Patnáctiletá Karolína má za sebou několik módních přehlídek a po vzoru starší sestry začíná být aktivní na sociálních sítích, kde má už tisíce sledujících.

Využití matky a dcery v reklamních kampaních je velmi oblíbené i ve světě. Nové kolekce prádla již pravidelně představuje německá topmodelka Heidi Klumová, která pózuje se svou dcerou Leni.

Reklama má vždy obrovský dosah, ačkoli vyvolává u některých modelčiných fanoušků i negativní reakce. Pozastavují se například nad tím, že se do prádla svléká i její dcera a snímky označili za „divné“. Z toho si však modelka nic nedělá, ba naopak – k focení jedné z kampaní s dcerou přizvala i babičku.

V roce 2018 se spolu v reklamě na značku Omega objevily i americká topmodelka Cindy Crawfordová a její dcera, modelka Kaia Gerberová. Ve stejném roce pózovaly v reklamě pro Burberry také britská topmodelka Naomi Campbellová se svou matkou Valerií Morris-Campbellovou.