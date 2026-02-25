Mnozí sledující na sociálních sítích u fotek od moře zmiňují, že Ivu Kubelkovou a její starší dceru Natálii Jiráskovou by na pláži na první pohled považovali možná spíš za sestry – než za dvě generace jedné rodiny.
Iva Kubelková patří už více než dvě desetiletí mezi nejznámější české modelky a mediální osobnosti. Do širšího povědomí se dostala koncem devadesátých let, kdy se prosadila v modelingu a stala se jednou z výrazných tváří české módní scény.
Později se úspěšně etablovala také jako moderátorka a herečka. Diváci ji znají například z televizních pořadů, společenských akcí i divadelních projektů. V minulosti zaujala i svým někdejším vztahem s hokejistou Jaromírem Jágrem.
Žije s podnikatelem Georgem Jiráskem, se kterým má dvě dcery, Natálii a Karolínu (17). Rodina tvoří důležitou součást jejího veřejného obrazu a Kubelková se netají tím, že mateřství je pro ni jednou z nejzásadnějších životních rolí.
Právě starší dcera Natálie Jirásková jde čím dál výrazněji ve stopách své slavné maminky. Už několik let se věnuje modelingu, objevuje se na přehlídkách, ve fotografických kampaních i na titulních stranách magazínů. Její tvář, výška i postava a přirozené vystupování z ní dělají jednu z nejvýraznějších mladých modelek své generace v Česku.
Nejde o první společné focení této dvojice. Iva a Natálie už v minulosti několikrát pózovaly bok po boku v plavkách, což mělo pokaždé velký ohlas. Spojení zkušené ikony a nastupující mladé hvězdy, které jsou zároveň matkou a dcerou má mimořádnou marketingovou sílu.
Trend společných kampaní matek a dcer není výjimkou ani ve světě, kde například pózuje se svou dcerou Leni i německá supermodelka Heidi Klumová. Podobné reklamní projekty často zdůrazňují kontinuitu krásy napříč generacemi (Heidi a Leni na jedno z focení přizvaly i svou osmdesátiletou babičku Ernu) a zároveň ukazují, že modeling už dávno není doménou jen velmi mladých žen.
Podle některých sledujících je pózování matek s dcerami v reklamních kampaních na spodní prádlo či plavky incestní a nevhodné, což Klumová okomentovala takto: „Pokud to někomu připadá kontroverzní, často to vypovídá spíš o jejich vlastním vnímání. Ve skutečnosti tyto kampaně oslavují ženskost, sebevědomí a zdravý vztah mezi matkou a dcerou.“