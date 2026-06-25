Iva Kubelková opět dokázala, že patří mezi nejpůvabnější ženy českého šoubyznysu. Na svém instagramovém profilu zveřejnila sérii letních snímků z bazénu, na nichž pózuje v dvoudílných černých plavkách a užívá si slunečné počasí.
K fotkám a videu připojila krátký, ale výstižný komentář v angličtině: „It’s getting hot in here“ (začíná tady být pěkné horko) doplněný smějícím se emotikonem. Přidala také hashtag #summer2026 a zakončila citaci známého hitu zpěváka Nellyho: „So take off all your clothes“ (tak si svlékni všechno oblečení), ke které přidala srdíčko.
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Příspěvek během krátké doby nasbíral tisíce lajků a v komentářích se objevila řada komplimentů. Fanoušci moderátorce vzkazují, že vypadá skvěle, a nešetří obdivem k její postavě ani přirozenému půvabu.
„Tak tady budou blednout závistí i o generaci mladší dámy a ženy. Klobouk dolů! Strčíte do kapsy i dvacítky,“ píší lidé v komentářích.
Kubelková je na sociálních sítích aktivní dlouhodobě. Vedle pracovních projektů pravidelně sdílí momentky z cest, rodinného života i chvíle odpočinku. Tentokrát vsadila na letní atmosféru a zdá se, že se trefila do vkusu svých sledujících.