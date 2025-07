Řekla bych, že je to sotva pár měsíců, co jsme vás vídali ve StarDance, přitom už to budou dva roky. To je strašné, jak to letí! Zůstala jste od té doby u tance?

Nezůstala. Měli jsme sice s mým tanečním partnerem Martinem Prágrem nějaké nabídky, ale naše cesty se brzy po soutěži rozešly. Martin odjel do Dominikánské republiky na Survivor a já se během plesové sezony v tanečních sálech objevuju spíš jako moderátorka, než abych si vyblokovala celý večer kvůli desetiminutovému předtančení.

Nenávistné komentáře? Většinou v nich vidím zoufalost a frustraci pisatelů a je mi jich spíš líto, než že bych si jejich komentáři nechala zkazit den.