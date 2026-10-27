Modelka Irina Šaiková vyrazila na party jen v podprsence. Inspiruje se u Censori?

Irina Šaiková ví, jak na sebe strhnout pozornost. Na afterparty po módní show Victoria’s Secret v Los Angeles vyměnila přehlídkové modely za outfit, který toho příliš neskrýval. Místo klasického topu oblékla černou podprsenku a doplnila ji červenými průsvitnými kalhotami s velmi nízkým pasem. Spodní prádlo pod nimi bylo dobře viditelné.
Modelka svůj vzhled doplnila červenými lodičkami, drobnou kabelkou se zvířecím vzorem a stříbrným náhrdelníkem s přívěskem kříže. Po přehlídce zamířila na večírek do klubu The Bird Streets ve West Hollywoodu, kde se pohybovala mezi dalšími hosty módní události.
Nabízí se otázka, zda se Šaiková inspirovala u Bianky Censori, která se svými odvážnými modely pravidelně plní stránky médií. Manželka Kanyeho Westa nedávno vyrazila do losangeleského klubu v červeném síťovaném body bez podprsenky a před fotografy si zakrývala prsa rukou.
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Šaiková není v odvážných modelech žádným nováčkem. Patří mezi stálice přehlídek Victoria’s Secret a spodní prádlo předvádí i na světových molech. Její kariéra se přitom neomezuje jen na tuto značku.
Prosadila se také v kampaních předních módních domů a v roce 2011 se jako první Ruska objevila na titulní straně prestižního vydání plavkového magazínu Sports Illustrated.
V soukromí je Irina maminkou dcery Ley De Seine, kterou má s hollywoodským hercem Bradleym Cooperem (51). Holčička se narodila v březnu 2017. Šaiková a Cooper tvořili pár několik let, v roce 2019 se rozešli.
Modelka si své soukromí zpravidla střeží, o mateřství a vztahu s bývalým partnerem však v minulosti mluvila jako o důležité součásti svého života.