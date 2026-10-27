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Modelka Irina Šaiková vyrazila na party jen v podprsence. Inspiruje se u Censori?

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  9:30
Ruská supermodelka Irina Šaiková (40) znovu přitáhla pozornost odvážným módním výběrem. Na večírek dorazila v černé podprsence a průsvitných červených kalhotách, pod nimiž prosvítala tanga. Že by se inspirovala provokativním stylem Bianky Censori, manželky rapera Kanyeho Westa?
Ruská supermodelka Irina Šaiková předvedla na afterparty Victoria’s Secret své vypracované břicho. Odvážný outfit doplnila červenými kalhotami z průsvitné látky (19. října 2026).
Irina Šaiková zvolila na večírek v losangeleském klubu The Bird Streets Club velmi odvážný model. Černou podprsenku zkombinovala s průsvitnými kalhotami, pod nimiž bylo vidět spodní prádlo (19. října 2026).
Modelka Irina Šaiková zamířila na večírek v outfitu, který odhaloval její postavu (19. října 2026).
Irina Šaiková dorazila na večírek po přehlídce Victoria’s Secret v Los Angeles v černém topu ve stylu podprsenky a průsvitných kalhotách s nízkým pasem (19. října 2026).
83 fotografií

Irina Šaiková ví, jak na sebe strhnout pozornost. Na afterparty po módní show Victoria’s Secret v Los Angeles vyměnila přehlídkové modely za outfit, který toho příliš neskrýval. Místo klasického topu oblékla černou podprsenku a doplnila ji červenými průsvitnými kalhotami s velmi nízkým pasem. Spodní prádlo pod nimi bylo dobře viditelné.

Modelka svůj vzhled doplnila červenými lodičkami, drobnou kabelkou se zvířecím vzorem a stříbrným náhrdelníkem s přívěskem kříže. Po přehlídce zamířila na večírek do klubu The Bird Streets ve West Hollywoodu, kde se pohybovala mezi dalšími hosty módní události.

Nabízí se otázka, zda se Šaiková inspirovala u Bianky Censori, která se svými odvážnými modely pravidelně plní stránky médií. Manželka Kanyeho Westa nedávno vyrazila do losangeleského klubu v červeném síťovaném body bez podprsenky a před fotografy si zakrývala prsa rukou.

Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia

Šaiková není v odvážných modelech žádným nováčkem. Patří mezi stálice přehlídek Victoria’s Secret a spodní prádlo předvádí i na světových molech. Její kariéra se přitom neomezuje jen na tuto značku.

Prosadila se také v kampaních předních módních domů a v roce 2011 se jako první Ruska objevila na titulní straně prestižního vydání plavkového magazínu Sports Illustrated.

V soukromí je Irina maminkou dcery Ley De Seine, kterou má s hollywoodským hercem Bradleym Cooperem (51). Holčička se narodila v březnu 2017. Šaiková a Cooper tvořili pár několik let, v roce 2019 se rozešli.

Modelka si své soukromí zpravidla střeží, o mateřství a vztahu s bývalým partnerem však v minulosti mluvila jako o důležité součásti svého života.

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