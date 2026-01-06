Chodila s Ronaldem, dítě má s Cooperem. Sexy Irina Šaiková slaví 40

Narodila se jako Irina Valerjevna Šajchlislamova v roce 1986 v malém městě Jemanželinsk v tehdejším Sovětském svazu učitelce hudby v mateřské škole a otci horníkovi. Právě jemu vděčí za svůj výrazný vzhled a tmavší barvu pleti, předal jí totiž své tatarské geny, díky kterým dokázala dobýt svět.
Kráska ze skromných poměrů
„V našem městě byla jen jedna ulice. Mívali jsme zahradu vzdálenou asi třicet minut pěšky od domu. Tam jsem byla často, starala se o brambory, rajčata a okurky,“ zavzpomínala Irina na své dětství. Když jí bylo čtrnáct, otec Valerij zemřel a matka musela zvládat tři zaměstnání, aby uživila své dvě dcery. Irina nikdy na svůj původ a skromné začátky nezapomněla a do Ruska se prý často vrací.
Ačkoli byla pohledná už jako dítě, cestu k modelingu neměla Irina jednoduchou. Na přání matky se měla stát hudebnicí, sedm let se proto věnovala hře na klavír a zpěvu ve sboru. Nakonec si však pro budoucí kariéru vybrala marketing. Zlom nastal až v roce 2004 na univerzitě, kdy zjistila, že ji zvolený obor nenaplňuje.
V té samé době navštívila ve škole sestru Taťánu, která se učila kadeřnicí a vizážistkou. A právě zde narazila na modelingového agenta Guia Jikidze, který se proslavil „objevem“ ruské supermodelky Natalie Vodianové. Irina ho nadchla a okamžitě jí nabídl práci v Paříži. „Tehdy jsem si řekla, že by to mohla být skvělá příležitost, jak pomoct rodině, a po několika měsících přemýšlení jsem nabídku vzala,“ vysvětluje Šaiková své tehdejší pohnutky.
Ve dvaceti příliš stará
V začátcích to neměla ruská krasavice jednoduché. Bylo jí už dvacet let a lidé z branže ji považovali za příliš starou. Navíc se neuměla domluvit anglicky ani francouzsky. „Bylo to pro mě náročné období, ale nemohla jsem se vrátit domů s prázdnýma rukama, potřebovala jsem vydělat aspoň nějaké peníze,“ říká. V Paříži se jí příliš nedařilo, a tak se už po půl roce přestěhovala do Barcelony, kde konečně prorazila.
V roce 2007 se stala tváří reklamní kampaně značky Intimissimi a ještě toho samého roku se objevila v prestižním plavkovém vydání magazínu Sports Illustrated. Později přišly zakázky pro značky Guess, Lacoste, Victoria’s Secret a Armani. Sports Illustrated ji otisklo ještě několikrát, v roce 2011 jako vůbec první Rusku i na obálce.
V roce 2010 Šaikovou proslavily odvážné obnažené fotky ve španělském vydání magazínu CQ. Ona však tvrdila, že pózovala v prádle a až editoři jí kalhotky i podprsenku digitálně umazali. Vedení magazínu odpovědělo s tím, že má patnáct svědků, kteří se focení účastnili. Na nějakou dobu kauza ovládla bulvární média, ale brzy utichla bez jakéhokoliv rozuzlení. Miliony zraků na ni pak byly upřeny během zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her v Soči v roce 2014, kde se objevila v čele průvodu ruských sportovců.
V současné době je Irinu možné zahlédnout na přehlídkách proslulých značek, jako Bottega Veneta, Moschino, Marc Jacobs, Versace, Givenchy, Roberto Cavalli a mnoho dalších. V soukromí si ovšem Šaiková s módou příliš hlavu neláme. „Snažím se vydělané peníze ušetřit a za oblečení proto moc neutrácím. Mám radši kousky, které ve skříni vydrží i několik let, a celé dny klidně chodím v teplácích.“ Nerada se prý také složitě češe a líčení jí přijde nudné.
Paradoxně je přitom česána a líčena desítky hodin měsíčně, momentálně totiž patří mezi nejvyhledávanější modelky. Seznam jejích zakázek, ať už se jedná o focení či odchozené přehlídky, je téměř nekonečný. Irina Šaiková se ani nesnaží zastírat, že je její život dost hektický: „Někdy mi z agentury zavolají, že na druhý den mám letět třeba do Los Angeles. S mým životním stylem není možné si něco plánovat.“
Rodina na prvním místě
Při takovém pracovním nasazení ani není divu, že první vážnou známost potkala při práci. Hned jeden z jejích prvních kontraktů Irinu zavál do náruče snad nejobletovanějšího muže současnosti: fotbalisty Cristiana Ronalda. Společně se podíleli na kampani pro Armani Exchange a postupem času v sobě našli zalíbení. Pár tvořili celých pět let, až do roku 2015, kdy se v relativní tichosti rozešli.
Rozchodem se Irina příliš dlouho netrápila. Už po několika týdnech se dala dohromady s americkým hercem Bradleym Cooperem. Vztah vypadal idylicky až do roku 2019, kdy se Cooper objevil po boku zpěvačky Lady Gaga ve filmu Zrodila se hvězda (A Star Is Born). Jiskření na plátně se prý přeneslo i do reálného života. Ačkoliv oba zúčastnění popírají jakýkoli druh vztahu kromě pracovního, jisté je to, že v červnu 2019 se Šaiková a Cooper rozešli. Snaží se však spolu vycházet, už jen kvůli jejich devítileté dceři Lei De Seine.
Podle svých vlastních slov Irina v životě nejvíce miluje své přátele a rodinu, proto si vystačí i bez partnera. „Když jsem byla malá, neměli jsme v domácnosti žádného muže. Dědové i otec zemřeli, a tak mě vychovávala matka a mé dvě babičky. Byly to úžasné ženy, které si na všechno vystačily samy a já jsem se to naučila od nich. Když potřebuji přitlouct hřebík nebo odsunout sedačku, udělám to.“
Především babička z otcovy strany měla na svou vnučku velký vliv. Když tato dekorovaná špiónka z dob druhé světové války v roce 2013 zemřela, nechala si Šaiková její jméno – Galina – vytetovat na kotník. I přes svou nezávislost Irina potenciálním nápadníkům šanci dává, společně s jednou radou: „Nenoste mi květiny, já mám totiž mnohem raději rajčata.“