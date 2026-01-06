Chodila s Ronaldem, dítě má s Cooperem. Sexy Irina Šaiková slaví 40

Autor:
  12:27
Často se říká, že slovanské dívky jsou nejkrásnější. Modelka ruského původu Irina Šaiková, která 6. ledna slaví čtyřicáté narozeniny, je toho důkazem. Dokázala prorazit v Evropě i Spojených státech a patří k nejvyhledávanějším tvářím modelingové branže. Proslula i nevydařenými vztahy s fotbalistou Christianem Ronaldem nebo hercem Bradleym Cooperem.

Narodila se jako Irina Valerjevna Šajchlislamova v roce 1986 v malém městě Jemanželinsk v tehdejším Sovětském svazu učitelce hudby v mateřské škole a otci horníkovi. Právě jemu vděčí za svůj výrazný vzhled a tmavší barvu pleti, předal jí totiž své tatarské geny, díky kterým dokázala dobýt svět.

Kráska ze skromných poměrů

„V našem městě byla jen jedna ulice. Mívali jsme zahradu vzdálenou asi třicet minut pěšky od domu. Tam jsem byla často, starala se o brambory, rajčata a okurky,“ zavzpomínala Irina na své dětství. Když jí bylo čtrnáct, otec Valerij zemřel a matka musela zvládat tři zaměstnání, aby uživila své dvě dcery. Irina nikdy na svůj původ a skromné začátky nezapomněla a do Ruska se prý často vrací.

Irina Šaiková
Irina Šaiková na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)
Russian fashion top model Irina Shayk, girlfriend of Cristiano Ronaldo, poses for Beach Bunny Spring Summer 2014 collection.
Irina Šaiková jako první Ruska na obálce plavkového vydání časopisu Sports Illustrated v roce 2011
64 fotografií

Ačkoli byla pohledná už jako dítě, cestu k modelingu neměla Irina jednoduchou. Na přání matky se měla stát hudebnicí, sedm let se proto věnovala hře na klavír a zpěvu ve sboru. Nakonec si však pro budoucí kariéru vybrala marketing. Zlom nastal až v roce 2004 na univerzitě, kdy zjistila, že ji zvolený obor nenaplňuje.

V té samé době navštívila ve škole sestru Taťánu, která se učila kadeřnicí a vizážistkou. A právě zde narazila na modelingového agenta Guia Jikidze, který se proslavil „objevem“ ruské supermodelky Natalie Vodianové. Irina ho nadchla a okamžitě jí nabídl práci v Paříži. „Tehdy jsem si řekla, že by to mohla být skvělá příležitost, jak pomoct rodině, a po několika měsících přemýšlení jsem nabídku vzala,“ vysvětluje Šaiková své tehdejší pohnutky.

Ve dvaceti příliš stará

V začátcích to neměla ruská krasavice jednoduché. Bylo jí už dvacet let a lidé z branže ji považovali za příliš starou. Navíc se neuměla domluvit anglicky ani francouzsky. „Bylo to pro mě náročné období, ale nemohla jsem se vrátit domů s prázdnýma rukama, potřebovala jsem vydělat aspoň nějaké peníze,“ říká. V Paříži se jí příliš nedařilo, a tak se už po půl roce přestěhovala do Barcelony, kde konečně prorazila.

Irina Šaiková jako první Ruska na obálce plavkového vydání časopisu Sports Illustrated v roce 2011

V roce 2007 se stala tváří reklamní kampaně značky Intimissimi a ještě toho samého roku se objevila v prestižním plavkovém vydání magazínu Sports Illustrated. Později přišly zakázky pro značky Guess, Lacoste, Victoria’s Secret a Armani. Sports Illustrated ji otisklo ještě několikrát, v roce 2011 jako vůbec první Rusku i na obálce.

V roce 2010 Šaikovou proslavily odvážné obnažené fotky ve španělském vydání magazínu CQ. Ona však tvrdila, že pózovala v prádle a až editoři jí kalhotky i podprsenku digitálně umazali. Vedení magazínu odpovědělo s tím, že má patnáct svědků, kteří se focení účastnili. Na nějakou dobu kauza ovládla bulvární média, ale brzy utichla bez jakéhokoliv rozuzlení. Miliony zraků na ni pak byly upřeny během zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her v Soči v roce 2014, kde se objevila v čele průvodu ruských sportovců.

Irina Šaiková (Cannes, 20. května 2023)

V současné době je Irinu možné zahlédnout na přehlídkách proslulých značek, jako Bottega Veneta, Moschino, Marc Jacobs, Versace, Givenchy, Roberto Cavalli a mnoho dalších. V soukromí si ovšem Šaiková s módou příliš hlavu neláme. „Snažím se vydělané peníze ušetřit a za oblečení proto moc neutrácím. Mám radši kousky, které ve skříni vydrží i několik let, a celé dny klidně chodím v teplácích.“ Nerada se prý také složitě češe a líčení jí přijde nudné.

Kalendář Pirelli s českou stopou. Představí i Evu Herzigovou

Paradoxně je přitom česána a líčena desítky hodin měsíčně, momentálně totiž patří mezi nejvyhledávanější modelky. Seznam jejích zakázek, ať už se jedná o focení či odchozené přehlídky, je téměř nekonečný. Irina Šaiková se ani nesnaží zastírat, že je její život dost hektický: „Někdy mi z agentury zavolají, že na druhý den mám letět třeba do Los Angeles. S mým životním stylem není možné si něco plánovat.“

Rodina na prvním místě

Při takovém pracovním nasazení ani není divu, že první vážnou známost potkala při práci. Hned jeden z jejích prvních kontraktů Irinu zavál do náruče snad nejobletovanějšího muže současnosti: fotbalisty Cristiana Ronalda. Společně se podíleli na kampani pro Armani Exchange a postupem času v sobě našli zalíbení. Pár tvořili celých pět let, až do roku 2015, kdy se v relativní tichosti rozešli.

Samozřejmě věřím v manželství, říká Šaiková po rozchodu s Cooperem

Rozchodem se Irina příliš dlouho netrápila. Už po několika týdnech se dala dohromady s americkým hercem Bradleym Cooperem. Vztah vypadal idylicky až do roku 2019, kdy se Cooper objevil po boku zpěvačky Lady Gaga ve filmu Zrodila se hvězda (A Star Is Born). Jiskření na plátně se prý přeneslo i do reálného života. Ačkoliv oba zúčastnění popírají jakýkoli druh vztahu kromě pracovního, jisté je to, že v červnu 2019 se Šaiková a Cooper rozešli. Snaží se však spolu vycházet, už jen kvůli jejich devítileté dceři Lei De Seine.

Irina Šaiková a Bradley Cooper na Zlatých glóbech (Beverly Hills, 6. ledna 2019)

Podle svých vlastních slov Irina v životě nejvíce miluje své přátele a rodinu, proto si vystačí i bez partnera. „Když jsem byla malá, neměli jsme v domácnosti žádného muže. Dědové i otec zemřeli, a tak mě vychovávala matka a mé dvě babičky. Byly to úžasné ženy, které si na všechno vystačily samy a já jsem se to naučila od nich. Když potřebuji přitlouct hřebík nebo odsunout sedačku, udělám to.“

Především babička z otcovy strany měla na svou vnučku velký vliv. Když tato dekorovaná špiónka z dob druhé světové války v roce 2013 zemřela, nechala si Šaiková její jméno – Galina – vytetovat na kotník. I přes svou nezávislost Irina potenciálním nápadníkům šanci dává, společně s jednou radou: „Nenoste mi květiny, já mám totiž mnohem raději rajčata.“

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Krainová ukázala vilu v Dominikáně. Interiér bude v exotickém stylu, prozradila

Simona Krainová na Instagramu (28. února 2024)

Po více než roce se Simona Krainová (52) dočkala dokončení stavby své vysněné vily v Dominikánské republice. Pochlubila se výsledkem a těší se na luxusní bydlení v tropickém prostředí. Proces byl...

S pivem a nahoře bez. Heidi Klumová si užívá dovolenou ve vlnách Karibiku

Topmodelka Heidi Klumová a její manžel Tom Kaulitz na dovolené v Karibiku...

Topmodelka Heidi Klumová (52) si dopřává slunečné chvíle na karibském ostrově Svatý Bartoloměj se svým manželem, muzikantem Tomem Kaulitzem (36). Během relaxačního pobytu se německá hvězda rozhodla...

To jsme s Kordulou ještě nezažily, přiznává Veronika Žilková. Partner se o ně postaral

Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Láska dělá divy. V jakémkoliv věku. Veronika Žilková (64) se pod vlivem svého partnera Ivana Hubače (72) vzdává masa. „Ivan je vegetarián, takže končím se steaky, což je vlastně dobře, kvůli...

Chodila s Ronaldem, dítě má s Cooperem. Sexy Irina Šaiková slaví 40

Irina Šaiková

Často se říká, že slovanské dívky jsou nejkrásnější. Modelka ruského původu Irina Šaiková, která 6. ledna slaví čtyřicáté narozeniny, je toho důkazem. Dokázala prorazit v Evropě i Spojených státech a...

6. ledna 2026  12:27

Móda z cen kritiků: sexy výstřihy a rozparky, ale také trochu bizáru

Móda na Critics Choice Awards v Santa Monice (4. ledna 2026)

V americké Santa Monice se o víkendu udílely ceny kritiků. Známé tváře na černém koberci předvedly nejrůznější outfity, nechyběly elegantní i sexy kreace a také trochu výstřednější modely. Těch ale...

6. ledna 2026  10:37

Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Bianca Censori s manželem Kanyem Westem (Soul, 11. prosince 2025)

Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...

6. ledna 2026

Václav Neužil šel proti zákonu. Policisté mu to ale odpustili

Václav Neužil (Karlovy Vary, 2. července 2023)

Zatímco on točil celovečerní film s Davidem Ondříčkem, jeho manželka Lenka se synem si užívali podzimních prázdnin na ostrově Fuerteventura. Ale na hlavu rodiny mysleli i tam a Václavu Neužilovi...

6. ledna 2026

Krainová ukázala vilu v Dominikáně. Interiér bude v exotickém stylu, prozradila

Simona Krainová na Instagramu (28. února 2024)

Po více než roce se Simona Krainová (52) dočkala dokončení stavby své vysněné vily v Dominikánské republice. Pochlubila se výsledkem a těší se na luxusní bydlení v tropickém prostředí. Proces byl...

6. ledna 2026

Spor bratrů Hrušínských ukončila až hrozba smrti. Proč spolu léta nemluvili?

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Oba patří k hereckým legendám, stejně jako jejich slavný otec Rudolf Hrušínský. Jan a Rudolf mladší se po mnoha letech znovu potkali před kamerou při natáčení dokumentu Já, brácha a jméno Hrušínský....

5. ledna 2026  16:13

Herec Pavel Trávníček je v nemocnici. Rušíme nasmlouvané akce, oznámila manželka

Monika Trávníčková a Pavel Trávníček (Žofín, Praha, 14. prosince 2025)

Pavel Trávníček (75) byl koncem prosince hospitalizován v Nemocnici Na Homolce, kde je v péči týmu profesora Petra Neužila. Známému herci a dabérovi se přitížilo od srdce kvůli přechozenému zánětu...

5. ledna 2026  14:33

Po nehodě na pláži mám vážně poškozený mozek, popsala herečka Evangeline Lilly

Herečka Evangeline Lilly

Kanadská herečka Evangeline Lilly, známá především ze seriálu Ztraceni (Lost) a filmové série Marvel (Ant-Man and the Wasp), oznámila, že utrpěla poškození mozku, které má dopad na její každodenní...

5. ledna 2026

Herečky s botoxem jsou děsivé, myslí si režisér Francis Ford Coppola

Francis Ford Copolla na udílení cen filmového festivalu v Cannes. (25. května...

Slavný režisér Francis Ford Coppola promluvil o tom, co si myslí o snaze hereček zpomalit stárnutí pomocí botoxu. Šestaosmdesátiletý tvůrce neskrývá, že tuto metodu odmítá, a zdůraznil, že ženy jsou...

5. ledna 2026  13:18

První intimní zkušenosti? Byly i s dívkami, přiznává herečka Kate Winsletová

Kate Winsletová (25. června 2025)

Britská herečka Kate Winsletová (50) si detaily svého milostného života nechává pro sebe a soukromí si střeží. V nedávném rozhovoru však promluvila o svých prvních intimních zkušenostech a přiznala,...

5. ledna 2026  11:12

Leonardo DiCaprio prozradil, proč se stále skrývá před veřejností

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio patří k nejznámějším hercům světa, na veřejnosti se ale snaží zůstat co nejméně nápadný. Když zrovna nepropaguje nový film, baseballová čepice a sluneční brýle neoddělitelně patří k...

5. ledna 2026  9:43

Eva Holubová zhubla 23 kilo. Valí se na nás Mordor, musíme být v kondici, říká

Herečka Eva Holubová (MFF KV, 6. července 2025)

Eva Holubová (66) se svým sledujícím na Instagramu pochlubila štíhlejší postavou. Zatímco někteří si dávají hubnutí jako novoroční předsevzetí, herečka se snaží hubnout už delší dobu. S dcerou...

5. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.