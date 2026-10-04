První transgerder modelka vyhrála cenu za modeling. Je to dcera známé herečky

Kai, která se modelingu věnuje teprve krátce, popsala, jak vděčná je za přijetí do módního průmyslu. „Jsem hrozně nadšená, že se o něm každý den mohu dozvídat více a nazývat to svou prací,“ řekla.
„Našla jsem svou módní rodinu a nemohla bych být šťastnější,“ dodala a za svůj outfit zároveň poděkovala značce Valentino, která jí podle jejích slov pomohla proniknout do módní komunity.
Na slavnostní večer dorazila v limetkově zelených minišatech s výraznými rukávy a puntíkovým vzorem. Outfit doplnila průsvitnými punčochami, bílými podpatky a diamantovým náhrdelníkem. Na červeném koberci ji doprovodila její matka, herečka Naomi Wattsová, známá například z filmů King Kong nebo Kruh.
Herečka má s bývalým manželem, hercem Lievem Schreiberem, také devatenáctiletého syna Sashu. Exmanželé se rozvedli v roce 2016 a po rozchodu podle svých slov zůstali blízkými partnery ve společné výchově.
Schreiber letos v květnu popsal, jak přijal dceřino přiznání, že je transgender. „Kai byla vždycky taková, jaká je,“ řekl magazínu Variety. „Ale asi nejvýznamnějším okamžikem bylo, když nás požádala, abychom ji oslovovali jako dívku. Upřímně řečeno, nepřipadalo mi to jako nic tak zásadního, protože Kai se už dlouho chovala velmi žensky.“