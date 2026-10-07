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Šestnáctiletá dcera Heidi Klumové Lou debutovala jako modelka v Paříži

Autor:
  10:50
Heidi Klumová s dcerou Lou Samuelovou před přehlídkou Vivienne Westwoodové v...

Heidi Klumová s dcerou Lou Samuelovou před přehlídkou Vivienne Westwoodové v Paříži. | foto: Profimedia.cz

Lou Samuelová a její matka Heidi Klumová v Paříži (3. října 2026)
Heidi Klumová s dcerou Lou Samuelovou před přehlídkou Vivienne Westwoodové v...
Lou Samuelová a její matka Heidi Klumová v Paříži (3. října 2026)
Heidi Klumová vyrazila bez make-upu na nákupy s šestnáctiletou dcerou Lou...
50 fotografií
Heidi Klumová (53) často pózuje se svou starší dcerou Leni (22), kterou má s italským multimilionářem Flaviem Briatorem. Do modelingu se pustil i její syn Henry (21), kterého má se zpěvákem Sealem. Na pařížském týdnu módy se letos objevila její mladší dcera Lou (16) a zúčastnily se spolu focení.

S mámou pózuje v prádle, nyní dcera Heidi Klumové fotila bez podprsenky

Lou se před fotoaparáty na rozdíl od starší Leni ukazuje jen zřídka. Proto všechny překvapilo její veřejné vystoupení po boku matky v Paříži, kde působila velmi profesionálně.

Pózovala s matkou před přehlídkou návrhářky Vivienne Westwoodové v minišatech, zatímco Heidi měla světlý kostým s dlouhou sukní.

Později se obě zúčastnily galavečera BoF 500 v luxusním hotelu Shangri-La. Lou přišla ve světlých minišatech, zatímco její matka oblékla červené šaty.

Heidi Klumová s dcerou Lou Samuelovou před přehlídkou Vivienne Westwoodové v Paříži.
Lou Samuelová a její matka Heidi Klumová v Paříži (3. října 2026)
Heidi Klumová s dcerou Lou Samuelovou před přehlídkou Vivienne Westwoodové v Paříži.
Lou Samuelová a její matka Heidi Klumová v Paříži (3. října 2026)
50 fotografií

Vystoupení Lou na pařížském týdnu módy vyvolalo spekulace, že bude dalším dítětem slavné modelky, které půjde v jejích šlépějích. Zatím to ale nemusí znamenat začátek její modelingové kariéry.

Heidi Klumová se v minulosti nechala slyšet, že chce svým dětem dopřát dětství. Když dceři Leni nabídli smlouvu už ve 12 letech, nedovolila jí ji přijmout. Zelenou jí dala až v 16 letech, kdy jí poprvé dovolila pózovat po jejím boku pro Vogue Germany. Dceři Lou bude tento týden 17 let, takže jí v případné kariéře bránit nebude.

Lou Sulola Samuelová je nejmladším dítětem modelky Heidi Klumové. Se zpěvákem Sealem má kromě ní ještě dva syny – Johana Rileyho Fyodora Taiwa Samuela (20) a Henryho Günthera Ademolu Dashtu Samuela (21). Nejstarší dceru Leni Olum Klumovou zpěvák Seal adoptoval.

5. března 2026
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