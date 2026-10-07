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S mámou pózuje v prádle, nyní dcera Heidi Klumové fotila bez podprsenky
Lou se před fotoaparáty na rozdíl od starší Leni ukazuje jen zřídka. Proto všechny překvapilo její veřejné vystoupení po boku matky v Paříži, kde působila velmi profesionálně.
Pózovala s matkou před přehlídkou návrhářky Vivienne Westwoodové v minišatech, zatímco Heidi měla světlý kostým s dlouhou sukní.
Později se obě zúčastnily galavečera BoF 500 v luxusním hotelu Shangri-La. Lou přišla ve světlých minišatech, zatímco její matka oblékla červené šaty.
Vystoupení Lou na pařížském týdnu módy vyvolalo spekulace, že bude dalším dítětem slavné modelky, které půjde v jejích šlépějích. Zatím to ale nemusí znamenat začátek její modelingové kariéry.
Heidi Klumová se v minulosti nechala slyšet, že chce svým dětem dopřát dětství. Když dceři Leni nabídli smlouvu už ve 12 letech, nedovolila jí ji přijmout. Zelenou jí dala až v 16 letech, kdy jí poprvé dovolila pózovat po jejím boku pro Vogue Germany. Dceři Lou bude tento týden 17 let, takže jí v případné kariéře bránit nebude.
Lou Sulola Samuelová je nejmladším dítětem modelky Heidi Klumové. Se zpěvákem Sealem má kromě ní ještě dva syny – Johana Rileyho Fyodora Taiwa Samuela (20) a Henryho Günthera Ademolu Dashtu Samuela (21). Nejstarší dceru Leni Olum Klumovou zpěvák Seal adoptoval.
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5. března 2026