Budu velmi děsivá. Klumová napověděla svůj hollywoodský kostým, fanoušci tipují

Autor:
  12:28
Fanoušci Heidi Klumové (52) už týdny spekulují na internetu v koho se modelka, která je označována za královnu halloweenským převleků, promění tentokrát. Na svém Instagramu totiž zveřejňuje tajemné nápovědy. Slibuje také, že bude děsivá, ale především „velmi ošklivá“. V minulosti bodovala například s kostýmem E. T. mimozemšťana nebo červa.
Modelka Heidi Klumová zveřejnila na svém Instagramu nápovědu na svůj letošní...

Modelka Heidi Klumová zveřejnila na svém Instagramu nápovědu na svůj letošní halloweenský kostým. | foto: Instagram Heidi Klumové

Modelka Heidi Klumová zveřejnila na svém Instagramu nápovědu na svůj letošní...
Modelka Heidi Klumová zveřejnila na svém Instagramu nápovědu na svůj letošní...
Tom Kaulitz a Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října...
Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října 2024)
42 fotografií

Na svém Instagramu zveřejnila modelka několik fotek. Na jedné z nich je vidět šedý 3D odlitek obličeje, na další pak paleta barev, v níž označila slonovinově žlutou barvu a hruškově zelenou barvu.

Na další fotce pak ukázala otisk těla s otvory v lopatkách s popiskem „cítím se drze“. Fanoušci spekulují, že by mohly být součástí kostýmu křídla.

heidiklum

Feeling cheeky @prorenfx #HeidiHalloween

24. října 2025 v 15:03, příspěvek archivován: 31. října 2025 v 11:26
oblíbit odpovědět uložit

Vzhledem k tomu, že se Heidi tradičně objevuje se svým manželem Tomem Kaulitzem v partnerských outfitech, tipují fanoušci podle deníku BildFrankensteinovu nevěstu. Zelená barva by se k jejímu monstróznímu muži podle nich hodila.

Heidi Klumová jako E.T. Nejlepší halloweenský kostým, chválí fanoušci

Heidi Klum sama spekulace podněcuje. V ranní show Good Morning America prozradila: „Budu velmi ošklivá. A velmi děsivá. Ale především velmi ošklivá.“

goodmorningamerica

No one does Halloween like @heidiklum! We had her rank her iconic Halloween looks and give us a tease for what she's wearing this year

29. října 2025 v 22:00, příspěvek archivován: 31. října 2025 v 11:37
oblíbit odpovědět uložit

Klumová je svými převleky proslulá. Vloni se se svým manželem převlékla za pomoci hollywoodských maskérů do kostýmu E.T. - Mimozemšťan s chotí. Hlavu měla modelka v krku postavy.

Líbí se vám halloweenské převleky Heidy Klumové?

V roce 2023 se na večírku objevila v kostýmu páva. Velký obdiv fanoušků získala také za kostým červa, který vynesla v roce 2022.

Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října 2024)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

Budu velmi děsivá. Klumová napověděla svůj hollywoodský kostým, fanoušci tipují

Fanoušci Heidi Klumové (52) už týdny spekulují na internetu v koho se modelka, která je označována za královnu halloweenským převleků, promění tentokrát. Na svém Instagramu totiž zveřejňuje tajemné...

31. října 2025  12:28

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

31. října 2025  11:45

Andrew přišel kvůli skandálu o tituly, jeho dcery zůstávají nadále princeznami

Buckinghamský palác ve čtvrtek oznámil, že britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů a poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. Z linie...

31. října 2025  11:29

Lenka Filipová spadla ze schodů a poranila si hlavu. Odkládá koncerty

Zpěvačka Lenka Filipová (71) zrušila koncert a ty nejbližší odkládá. Podle Blesku je to z důvodu poranění hlavy, které utrpěla po pádu ze schodů. Ve středu ji sanitka odvezla do nemocnice.

31. října 2025  9:04

Chci nová prsa, plastika je po druhém dítěti nutnost, říká Jennifer Lawrencová

Jennifer Lawrenceová (35) se svěřila s tím, že se chystá podstoupit modelaci prsou, protože po narození druhého dítěte se její tělo nevrátilo do původní formy. Americká herečka se rozhodla pro zákrok...

31. října 2025

Svatbu v Hobitíně narušil skutečný Frodo. Elijah Wood šokoval novomanžele

Elijah Wood (44), který se celosvětově proslavil díky roli Froda Pytlíka z triologie Pán prstenů, se stal nečekaným hostem svatby v Hobitíně na Novém Zélandu. Dvojice australských filmových fanoušků...

31. října 2025

Chybí mi žákovské knížky, stýská si dvojnásobná matka Eva Leimbergerová

Zažila ještě dobu, kdy se pedagogům ve škole říkalo soudružko učitelko. Teď hraje Eva Leimbergerová jednu takovou v novém seriálu České televize Ratolesti. Sice ji děti nemusí oslovovat jako v době...

31. října 2025

Šokovaný Marek Daniel dostal na ulici polibek a velké poděkování

Zatím na něj pokřikovali lidi na ulici Tondo, až uvidí seriál Štěstíčku naproti, dostane Marek Daniel nejspíš přezdívku Ivan. Od lobbisty přešel k fotbalovému bafuňáři a jeho herecký výkon je opět...

31. října 2025

Taháky nemám, ale občas se mi to vymstí. Třeba zapomenu jméno hosta, líčí Karel Šíp

Premium

Jeho show Všechnopárty se vysílá dvacet let. Za tu dobu se už dvakrát obměnila dekorace, ale nemění se pár zásad, které jinak nezásadový moderátor Karel Šíp dbale dodržuje. Třeba že než uvede prvního...

30. října 2025

William a Kate vyhráli soud. Vadilo jim zveřejnění fotografií z rodinné dovolené

Britský následník trůnu princ William (43) a jeho manželka princezna Kate (43) vyhráli právní při kvůli narušení soukromí zveřejněním fotografií z dovolené ve francouzském magazínu Paris Match....

30. října 2025  19:38

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s...

30. října 2025  18:19

Přátelství z „placu“ jsou zvláštní. Hvězdy Mladé krve o škádlení i výcviku s pistolí

Premium

Kriminální seriál Mladá krev svedl dohromady herečky Julii Issu a Simonu Lewandowskou. A z kolegyň se staly kamarádky. Kromě současné práce na seriálu mají společnou i řadu dalších věcí, mezi které...

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.