Na svém Instagramu zveřejnila modelka několik fotek. Na jedné z nich je vidět šedý 3D odlitek obličeje, na další pak paleta barev, v níž označila slonovinově žlutou barvu a hruškově zelenou barvu.
Na další fotce pak ukázala otisk těla s otvory v lopatkách s popiskem „cítím se drze“. Fanoušci spekulují, že by mohly být součástí kostýmu křídla.
Vzhledem k tomu, že se Heidi tradičně objevuje se svým manželem Tomem Kaulitzem v partnerských outfitech, tipují fanoušci podle deníku BildFrankensteinovu nevěstu. Zelená barva by se k jejímu monstróznímu muži podle nich hodila.
Heidi Klumová jako E.T. Nejlepší halloweenský kostým, chválí fanoušci
Heidi Klum sama spekulace podněcuje. V ranní show Good Morning America prozradila: „Budu velmi ošklivá. A velmi děsivá. Ale především velmi ošklivá.“
Klumová je svými převleky proslulá. Vloni se se svým manželem převlékla za pomoci hollywoodských maskérů do kostýmu E.T. - Mimozemšťan s chotí. Hlavu měla modelka v krku postavy.
V roce 2023 se na večírku objevila v kostýmu páva. Velký obdiv fanoušků získala také za kostým červa, který vynesla v roce 2022.