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Heidi Klumová nahotu neřeší. Ňadro místo podprsenky zakrývá pytlíkem

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  10:55
Heidi Klumová na amfAR Cinema Against AIDS v Cap d’Antibes (21. května 2026)

Heidi Klumová na amfAR Cinema Against AIDS v Cap d’Antibes (21. května 2026) | foto: AP

Topmodelka Heidi Klumová a její manžel Tom Kaulitz na dovolené v Karibiku...
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Německá topmodelka Heidi Klumová (Sv. Bartoloměj, srpen 2024)
59 fotografií
Německá supermodelka Heidi Klumová (53) spojila propagaci nové limitované edice chipsů s odvážným focením na pláži. Zavzpomínala na dobu, kdy čelila kritice kvůli své postavě a přiznala, že dnes už svůj vzhled vnímá úplně jinak.

Heidi Klumová navázala spolupráci se společností Funny-Frisch, která vyrábí brambůrky. Na trh v srpnu uvede speciální edici s názvem Chipsfrisch Roast Chicken Style by Heidi Klum a na jejich obalu se objeví obličej topmodelky.

Klumová nyní zveřejnila sérii fotografií a video z pláže, na kterých pózuje zepředu i zezadu a předvádí svou postavu. Na pláži je se svým psem a v ruce drží brambůrky. Se svou postavou je nyní spokojená a s přijetím svého těla ji pomohl mladší manžel Tom Kaulitz.

heidiklum

Glazed ham on the beach

23. července 2026 v 6:20, příspěvek archivován: 25. července 2026 v 10:27
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Právě Kaulitz ji povzbudil k tomu, aby více jedla a přijala svou plnější postavu. „Myslím si, že s věkem vypadáme lépe, když nejsme tak hubení. Můj manžel byl první, kdo mi to řekl. Řekl mi: Měla bys víc jíst,“ prohlásila nedávno topmodelka o kytaristovi z kapely Tokio Hotel.

„Když se dívám na staré fotografie, říkám si: Má pravdu. Z hlediska proporcí vypadám lépe, když jsem trochu plnější,“ souhlasila a zároveň zdůraznila, že nemá zájem o populární lék na hubnutí Ozempic. „Vůbec mě to nezajímá.“

Klumová celá léta propagovala spodní prádlo a luxusní módu, proto její přechod k reklamě na snacky potěšil fanoušky. „Spolupráce jsou v souladu s dnešní dobou. Spojují se zde dvě silné značky popkultury,“ řekla o produktu marketingová ředitelka společnosti Vana Knöpfel. Chipsy byly poprvé představeny na festivalu OMR v Hamburku.

Tom Kaulitz a heidi klumová

Topmodelka dle svých slov často v minulosti čelila kritice za svou postavu ve světě modelingu. „V průběhu let jsem přibrala. Už nenosím džíny velikosti 24. Kdysi jsem zažila focení, při kterém mě fotografové rozplakali. Říkali mi, že svou práci nedělám dobře, a lidé mi říkali, že jsem příliš tlustá,“ vzpomínala.

Klumová také výjimečně promluvila o bývalém manželovi Sealovi (63), se kterým tvořila pár do roku 2014. Zavzpomínala na kritiku, které během jejich manželství čelil. „Když jsem byla vdaná za Seala, lidé říkali: Jak může mít tak hroznou pleť? Má lupus a upřímně si myslím, že vypadá krásně,“ zdůraznila.

„Nemůžete se zavděčit všem a ne každému se bude líbit to, co děláte. Musíte se ale podívat do zrcadla a být spokojení sami se sebou. Našla jsem si své místo a podívejte se, kdo je tu pořád,“ dodala Klumová k tomu, jak překonala překážky ve svém životě.

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