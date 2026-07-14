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Topmodelka Heidi Klumová přibrala. Více jez, sluší ti to, překvapil ji manžel

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  8:40
Německá supermodelka Heidi Klumová (53) si neláme hlavu s tím, že už nemá postavu jako na začátku kariéry. Přiznala, že přibrala několik kilogramů, a překvapivě za tím stojí i podpora manžela Toma Kaulitze (36), který jí podle vlastních slov doporučil, aby více jedla.
Heidi Klumová na amfAR Cinema Against AIDS v Cap d’Antibes (21. května 2026)
Tom Kaulitz a Heidi Klumová na amfAR Cinema Against AIDS v Cap d’Antibes (21. května 2026)
Heidi Klumová
Heidi Klumová v Cannes (20. května 2026)
95 fotografií

Heidi Klumová patří už desítky let mezi nejznámější světové modelky. Přestože celý život pracuje v odvětví, kde se klade důraz na velmi štíhlou postavu, dnes už se honbou za co nejnižší váhou netrápí. Naopak říká, že s přibývajícím věkem jí pár kilogramů navíc sluší. Také proto ji nelákají léky na hubnutí, jako je Ozempic.

„Vůbec mě to nezajímá. Během let jsem přibrala. Už nenosím džíny velikosti čtyřiadvacet. Ale myslím, že my ženy s věkem vypadáme lépe s pár kily navíc, než když jsme příliš hubené,“ řekla v rozhovoru pro magazín Us Weekly.

Jednadvacetiletá dcera modelky Heidi Klumové pózuje ve spodním prádle

Největší oporou je jí v tomto směru manžel Tom Kaulitz (36), kytarista německé skupiny Tokio Hotel, s nímž je od roku 2019. „Řekl mi: ‚Měla bys víc jíst, vypadala bys s pár kily navíc lépe.‘ Říkala jsem si: ‚Cože?‘ To v tomhle odvětví nikdy neuslyšíte, protože se od vás vždycky očekává, že budete hubenější, než jste. Když se ale dívám na fotky, říkám si: ‚Ten chlap má pravdu!‘ Pokud jde o proporce a tvary, určitě vypadám lépe teď,“ říká modelka.

Přiznává, že vztah s manželem není vždy jednoduchý. Oba mají nabitý pracovní program a často tráví čas každý na jiném kontinentu. „Je těžké, když máte manžela, který hodně jezdí na koncertní turné, a já mám svůj vlastní pořad, který pět týdnů natáčím v New Yorku,“ vysvětlila.

Heidi Klumová

Přesto patří Heidi Klumová a o šestnáct let mladší muzikant, Němec Tom Kaulitz, k nejstabilnějším párům světového showbyznysu. Vzali se v únoru 2019 při komorním civilním obřadu, o několik měsíců později si lásku stvrdili ještě velkolepou svatbou na luxusní jachtě u italského ostrova Capri.

Modelka se netají tím, že i po letech manželství mezi nimi panuje silná chemie. Často spolu sdílejí zamilované fotografie a videa a Kaulitz pravidelně doprovází svou ženu na společenských akcích.

Než našla Klumová štěstí po boku kytaristy z kapely Tokio Hotel, prošla několika vztahy. Byla krátce provdaná za kadeřníka Rica Pipina, následně tvořila pár s šéfem stáje formule 1 Flaviem Briatorem, s nímž má dceru Leni (22). Ještě před jejím narozením se ale rozešli.

V letech 2005 až 2014 byla manželkou zpěváka Seala (63), který Leni adoptoval. Společně pak přivítali další tři děti, syny Henryho (20) a Johana (19) a dceru Lou (16).

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