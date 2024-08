Heidi Klumová miluje opalování nahoře bez. Zakrývat se nehodlám, říká topmodelka

„Je legrační, kolik lidí o tom stále dokola mluví,“ reagovala Heidi Klumová na články bulváru, který propíral její plážové fotky, na kterých je kráska nahoře bez.

„Ty redaktorky by to měly také někdy zkusit! I když jsem teď hlavně Američanka a žiji ve Spojených státech, jsem také stále do značné míry Evropanka, a nahota na pláži je proto pro mě úplně normální věc. Zakrývat se nehodlám. Navíc jsem byla na ostrově, kde byla na pláži většina holek nahoře bez. Je to prostě úplně běžná věc, nevím, proč s tím někteří lidé tolik nadělají,“ diví se slavná modelka.

Německá topmodelka Heidi Klumová s manželem Tomem Kaulitzem na dovolené (Sv. Bartoloměj., srpen 2024)

Poznamenala však také, že během života v Los Angeles se už naučila, že chodit nahoře bez pro Američany úplně běžné není. A to ani ve chvíli, kdy jste na pláži sami. „V Americe jsem byla už v mnoha letoviscích. Když jsem si ve většině z nich sundala na pláži vršek od plavek, hned za mnou někdo přišel s tím, že si na mou nahotu někteří lidé stěžují. Požádali mě, abych si plavky zase oblékla. A já na to: Vždyť tady nikdo není. Tak kdo si stěžuje? Myslím, že se někdo musel dívat třeba padesát metrů od pláže dalekohledem z okna, jinak tomu nerozumím,“ vtipkuje Klumová.

Její poslední cesta na ostrov Svatý Bartoloměj v Karibském moři byla součástí oslav pětiletého výročí modelčiny svatby s manželem Tomem Kaulitzem. Románek mezi kráskou a kytaristou německé skupiny Tokio Hotel poprvé upoutal pozornost veřejnosti v březnu 2018, kdy je paparazzi vyfotili, jak se spolu vášnivě líbají, když ruku v ruce odcházeli z večírku.

Už po několika měsících, v prosinci 2018, požádal o 16 let mladší Kaulitz modelku o ruku. Pár si vyměnil svatební slib při soukromém obřadu, který se konal jen o sedm měsíců později. V srpnu 2019 pak svůj manželský svazek oslavili spolu s přáteli při velkolepé párty na italském ostrově Capri.

Po svatbě se muzikant ujal role nevlastního otce modelčiných dětí a pomáhá své choti s výchovou jejích čtyř potomků. Heidi Klumová má dceru Leni (20) s bývalým partnerem Flaviem Briatorem. S bývalým manželem, zpěvákem Sealem, za kterého byla vdaná v letech 2005 až 2014, má syny Henryho (18), Johana (17) a dceru Lou (14). Během jejich manželství Seal také adoptoval její dceru Leni.