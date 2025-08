„Ani po padesátce se neschovávejte! Máme jen jeden život, tak ho žijme naplno,“ prohlásila Heidi Klumová. Na focení obálky pro magazín PEOPLE se ukázala v třpytivých minišatech.

Klumová se netají tím, že ke všemu v životě se snaží přistupovat s optimismem. O věcech mluví ráda velmi otevřeně a je sama sebou. „Lidé mi často říkají, že mám asi s vyšším věkem víc sebevědomí, ale já jsem byla sebevědomá vždycky,“ řekla topmodelka v rozhovoru pro magazín. „Nemám problém chodit v prádle nebo nahá. Neschovávám se někde v koutě. A to ani teď po padesátce,“ dodala.

Německá topmodelka Heidi Klumová (Sv. Bartoloměj, srpen 2024)

Žít naplno bylo vždy jejím životním mottem. Jako mladá se ve svém rodném městě poblíž Kolína nad Rýnem věnovala soutěžnímu tanci, ve svých devatenácti letech pak vyhrála televizní modelingovou soutěž.

„V té době bylo ideálem krásy být extrémně štíhlý. Ale já jsem byla pravý opak. Měla jsem prsa a boky a nevešla jsem se do většiny oblečení, které nosily ostatní modelky. Byla tam spousta pracovních zakázek, které jsem chtěla dělat, ale nemohla,“ vzpomíná Klumová.

V roce 2004 začala moderovat modelkovskou soutěž Project Runway, na které pracovala až do roku 2017. Od roku 2006 moderovala také pořad Germany’s Next Top Model, kde stále působí jako moderátorka a porotkyně. Zaujala také v porotě americké televizní show America’s Got Talent.

Německá topmodelka žijící v USA má čtyři děti: syny Henryho (19) a Johana (18) a dceru Lou (15). Její prvorozená dcera Leni (21), kterou má z předchozího vztahu s italským podnikatelem Flaviem Briatorem, byla později adoptována zpěvákem Sealem.

Rodičovství a výchovu sice staví na otevřenosti, přesto se o své potomky bojí stejně jako každá máma. „Když jsou malí, bojíš se, že skočí do bazénu nebo strčí prst do zásuvky. Pak začnou řídit. A pak přijde sex, drogy a rock’n’roll. Doufáš, že semínko dobra, které jsi v nich zasela, vyroste. Že z nich budou dobří lidé. Že budou zdraví. Ale vždycky už se budeš bát. Já vím, že se o ně budu bát i v osmdesáti,“ říká.

V roce 2023 se Klumová poprvé objevila po boku dcery Leni v kampani na spodní prádlo značky Intimissimi. Na to někteří fanoušci na internetu nereagovali právě pozitivně a mluvil dokonce o incestu. Nad takovými reakcemi na sociálních sítích však topmodelka mává rukou.

„Vždycky jsem byla ke svému tělu otevřená. Když se opaluju na zahradě, je to vždy bez horního dílu plavek. Jsem Evropanka... Moje děti mě jinak ani neznají. Možná i proto mají k vlastnímu tělu přirozenější a lepší vztah,“ dodala.

Klumová je dvakrát rozvedená. Jejím současným manželem je o šestnáct let mladší kytarista kapely Tokio Hotel Tom Kaulitz. Když topmodelka vzpomíná na večer, kdy se poznali, původně prý ani nechtěla nikam jít. „Fakt jsem chtěla zůstat doma. Ale pak jsem se donutila vyrazit a dobře jsem udělala,“ shrnuje. Nakonec jí tento večer změnil život. Modelka a muzikant se zasnoubili v prosinci 2018, krátce poté se vzali.

Jednou z oblíbených aktivit manželů je společné nakupování spodního prádla. „On si tam v klidu sedne a já vejdu do kabinky a pak vycházím pokaždé v jiném outfitu. Miluje mě v minisukni. Miluje mě s vysokými podpatky. Miluje, když se hezky upravím,“ popsala.

Dle topmodelky na sebe vzájemně nežárlí. Dokonce si navzájem vytetovali svá jména. „To jeho vypadá mnohem líp, takže je jasné, že jsem lepší tatérka,“ žertuje Klumová.

Heidi Klumová a Tom Kaulitz v Cannes (14. května 2025)

„Zpočátku jsem do vztahu vnášela všechno, co jsem si nesla z minulosti. Říkala jsem si, že mi něco připomíná dřívější situace a ptala jsem se sama sebe, zda to třeba není varovný signál. A Tom mi na to řekl: Nedělej to. Já nejsem jako ti ostatní. Vymaž všechno a dej mi šanci, to je fér,“ vzpomíná.

Podle Klumové ji role manželky nezměnila. „Tohle jsem prostě já. Jsem hlasitá a je vždycky poznat, že jsem někde poblíž,“ říká. Harmonické manželství a tajemství skvělého vztahu s manželem připisuje společně stráveným víkendů, ručně psaným vzkazům, pravidelnému sexu a snaze být tu vždy jeden pro druhého.

Manžele dělí výrazný věkový rozdíl, což je něco, co jim lidé stále rádi připomínají. Klumová to ale neřeší. „Když se doma zavřou dveře, tak už moc neřeším, co se děje kolem nás. Od svého mladšího manžela jsem se naučila věci, o kterých jsem ani netušila, že jich jsem schopná. A to nejen v posteli,“ říká s úsměvem.

S prvním manželem, kadeřníkem celebrit Ricem Pipinem, byla vdaná od roku 1997 do roku 2002. Se zpěvákem Sealem se rozvedli v roce 2014 po devíti letech manželství.

Během rozhovoru byla řeč i o „předvádění se na Instagramu“. „Fotím se nahá nebo ve spodním prádle už od roku 1992, což bylo dávno před Instagramem. Takže pro mě to není žádná novinka. Posledních patnáct let teď ostatní lidé dělají to, co já dělám už třicet let. Jen místo časopisu je to teď Instagram. Je to vlastně to samé,“ prohlásila.

Modelky (zleva) Karolína Kurková, Tyra Banksová, Heidi Klumová, Gisele Bunchenová a Adriana Lima pózují ve spodním prádle na módní přehlídce Victoria's Secret v New Yorku. (13. listopadu 2003).

Ani ve dvaapadesáti letech prý rozhodně neplánuje zpomalit. „To, že už jsem starší, mi vůbec nevadí. Nemám žádný problém s věkem ani se svým tělem. Myslím, že každý by měl se svým vzhledem dělat, co chce. Dnes je v pořádku být starší – ale dřív to tak nebylo. Dnes okolí přijímá vrásky, faldíky, postavu a tělo v každé fázi života. Být přijímaný v každém věku je jistě skvělé. Je úžasné, že jsme se jako společnost takhle posunuli,“ říká s tím, že je otevřená i kosmetickým úpravám.

„Jsem pro botox. Kdo chce sdílet své pozitivní zkušenosti s plastikami – pošlete mi číslo na svého chirurga,“ směje se. Jedna ze známek stárnutí, která se jí zatím vyhýbá, jsou šedivé vlasy. „Jeden šedivý chlup mám v obočí. Je to hodně divné. A pak mám jeden tady na prsu. Ten roste opakovaně a občas bývá hrozně dlouhý,“ prozradila.

Až přijdou šediny, přijme je. „Nechceme snad všichni zestárnout? Vím, že to pořád říkáme, ale je to pravda. Už vyhlížím šedesátku, sedmdesátku… snad jednou i osmdesátku a devadesátku. A jestli tu stále budu, tak to musím pořádně oslavit,“ slíbila Klumová.

Podle ní největším mýtem o padesátnicích je, že jsou takzvaně mimo hru. „Ale my mimo hru nejsme, pokud se mimo hru samy nepostavíme. Jsme pořád sakra vidět. Neztrácejte se v padesáti, byla by to škoda. Krása se vyvíjí – a já ten vývoj vítám. Kdyby bylo všechno pořád stejné, byl by život jedna velká nuda,“ dodává topmodelka.