Modelka byla k nepoznání, vidět byly jen její oči a ústa, z nichž jí kapala krev, zatímco vyplazovala jazyk. Horní část ruky končila krvavou směsicí visících vazů a šlach. Obklopovala ji skupina pomocníků v krví potřísněných ochranných oblecích.
Nápad, že se převtělí v obří ruku, konkrétně ve svou vlastní levou ruku s dlouhými červenými nehty, prstenem na palci a zásnubním i snubním prstenem, dostala loni. „Podívala jsem se na svou ruku a pomyslela jsem si, že by se mi do ní nějak vešlo celé tělo,“ uvedla.
Finální obléknutí kostýmu zabralo zhruba pět až šest hodin, samotná výroba převleku ovšem trvala mnohem déle. Video a také fotky zachycující práci maskérů modelka zveřejnila na Instagramu.
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Modelka, která se věnuje i moderování, svými originálními kostýmy překvapuje dlouhodobě. V roce 2022 přišla na večírek převlečená za červa na rybářském vlasci. V minulých letech se objevila v kostýmu řecké mytické postavy Medúsy, páva či vlkodlaka z klipu Michaela Jacksona k písni Thriller. Na charitativní akci Met Gala, kterou v Metropolitním muzeu umění v New Yorku každoročně pořádá časopis Vogue, letos dorazila jako mramorová socha.
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1. listopadu 2025