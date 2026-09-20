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Heidi Klumová bez make-upu vyrazila na nákupy s šestnáctiletou dcerou

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  9:09
Heidi Klumová (53) je zvyklá na světla reflektorů, výrazné modely a dokonalý make-up. Tentokrát ji ale fotografové zastihli v mnohem civilnější podobě. Německá modelka vyrazila v Los Angeles na nákupy s dcerou a při běžném vyřizování pochůzek se obešla bez nalíčení.

Heidi Klumovou vyfotili fotografové před supermarketem Pavilions v Los Angeles, kam se vydala společně se svou šestnáctiletou dcerou Lou Sulolou Samuelovou. Obě vyrazily na nákupy za deštivého počasí a modelka tentokrát zvolila výrazně ležérnější outfit, než v jakém ji fanoušci vídají na červeném koberci.

Heidi Klumová vyrazila bez make-upu na nákupy s šestnáctiletou dcerou Lou Sulolou Samuelovou. (Los Angeles, září 2026)
Heidi Klumová vyrazila bez make-upu na nákupy s šestnáctiletou dcerou Lou Sulolou Samuelovou. (Los Angeles, září 2026)
Heidi Klumová (Cannes, 24. května 2023)
Dobré ráno nahoře bez. Modelka Heidi Klumová provokuje v třiapadesáti letech z dovolené v Karibiku. (srpen 2026)
87 fotografií

Heidi měla na sobě černé kožené kalhoty, volné tričko, koženou bundu a robustní tenisky. Doplňky tvořily sluneční brýle, které měla nasazené na hlavě, a výrazný korálkový řetízek, na němž měla zavěšený telefon. Vlasy nechala volně rozpuštěné.

Zatímco na červeném koberci Heidi pravidelně předvádí výrazné módní kreace a dokonale upravený vzhled, v civilu dala přednost pohodlí a přirozenosti. Fotografové tak zachytili slavnou modelku v podobě, v jaké ji veřejnost příliš často nevídá.

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Společnost jí dělala dcera Lou, která se na veřejnosti objevuje podstatně méně často než její slavná matka. Šestnáctiletá dívka měla na sobě ležérní outfit sestávající z fialového topu, džínů a černých tenisek. Fotografové si všimli také malého psa Fritze, kterého Heidi nesla v tašce.

Lou je nejmladší ze čtyř dětí Heidi Klumové. Modelka ji má se zpěvákem Sealem, za kterého byla provdaná v letech 2005 až 2014. Heidi a Seal mají kromě Lou také syny Henryho a Johana. Klum má ještě dceru Leni, kterou Seal později adoptoval.

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