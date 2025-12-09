Špatné věci v životě vás naučí a posunou, říká topmodelka Hana Soukupová

Do Prahy jste zavítala na pozvání Tereze Maxové. Co vás sem konkrétně přivedlo?
Chtěla jsem podpořit Nadaci Terezy Maxové a pomoci dětem. Já sama jsem máma tří dětí, takže když se mě Tereza zeptala, jestli bych mohla přijet, bylo to jasné ano.
Sama jste maminkou a lépe si asi i proto dovedete představit diskomfort dětí, které nemají rodiče a potřebují pomoc.
Určitě ano. Když jsem s Terezou mluvila o příbězích těch dětí, ze kterých už jsou dnes dospělí mladí lidé, určitě mě to uvnitř hodně zasáhlo. Stačí si jen představit, čím si ty děti prošly, jaké měly dětství. Nedokážu si představit děti bez rodiny, zvlášť když mám tři svoje vlastní, je hrozné si to jen představit. Některé ty příběhy jsou opravdu silné.
Dala jste si za cíl mít nastavené ty správné hodnoty a naučit tomu i vaše děti?
Určitě se snažím, aby moje děti měly nastavené správné hodnoty. Hlavně chci, aby cítily ten rodinný život kolem sebe, lásku. To je to, co chcete dávat svým dětem.
Díky Tereze Maxové a vám můžeme vidět, že krása skutečně může i pomáhat. Ale co pro vás osobně krása znamenala v životě? Třeba i nástroj pro to, vydobýt si postavení?
Pro mě krása není jenom o tom vzhledu, ale o tom, co je uvnitř. Když se podívám na Terezu, tak ona je strašně nádherná ženská, ale je ještě nádhernější uvnitř. Ona je pro mě úplný vzor. Jsem moc ráda, že mohu být tady a mohu být součástí tohoto projektu.
Rozhovor spolu natáčíme 1. prosince. Začal adventní čas, čas naděje, lásky i společných chvil s těmi, které máme rádi. Co pro vás osobně znamenají Vánoce?
Pečení vánočního cukroví a prožívání vánoční pohody s rodinou. To pro mě je asi nejvíc, strávit ten čas spolu.
Musíte se někdy zamýšlet nad tím, abyste jako maminka nebyla příliš opatrující?
Já myslím, že nejsem zase až tak „overprotective“, tedy nadměrně ochranitelská. Možná někdy jo, ale spíš jsem docela v klidu, možná někdy až moc.
Před rozhovorem jste se mi svěřila, že vás za pár dní čekají významné narozeniny. Ale jak to obecně vnímáte? Je pro vás čas spíše relativní záležitostí?
Budu mít čtyřicáté narozeniny. Vnímám to ale tak, že věk je jen číslo. Je to o tom, jak se cítíte uvnitř.
Máte tendenci při takových příležitostech bilancovat? Zamyslet se nad tím, co se vám povedlo a co spíš ne?
Určitě, hlavně ke konci roku si to člověk většinou v hlavě projde, čím si letos prošel a zamyslí se nad tím. Ale o tom ten život je. Procházíte si různými vlnami života a k tomu patří i dobré i špatné věci. A na těch špatných je dobré to, že vás něco naučí a posunou vás dál.
Vnímáte sama sebe jako silnou ženu?
Já doufám! Samozřejmě mám svoje chvíle, kdy se cítím víc zranitelná, ale myslím, že uvnitř jsem hodně silná ženská, ano.