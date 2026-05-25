Hana Jiříčková se na Instagramu podělila o atmosféru z dovolené u moře v Chorvatsku. Na fotografiích pózuje na svém člunu a dává vyniknout své štíhlé modelkovské postavě, kterou dobře znají fanoušci módních magazínů po celém světě.
Na některých záběrech je topmodelka úplně nahá, což její sledující nepřekvapuje, protože s odvážnými fotografiemi nikdy neměla problém. Nahotu několikrát předvedla v prestižních módních kampaních, editoriálech i na přehlídkových molech. Sociální sítě tak pro ni představují jen další prostor, kde může ukázat svou osobnost i profesionální modelingovou stránku.
Jiříčková se do světa módy výrazně zapsala už v roce 2007, kdy zvítězila v českém finále prestižní modelingové soutěže Elite Model Look. Díky tomu se velmi rychle prosadila v zahraničí a následně spolupracovala s nejslavnějšími módními domy světa.
Objevila se například na přehlídkách značek Chanel, Dior, Versace, Valentino, Gucci nebo Prada a fotila pro známé magazíny jako Harper’s Bazaar, Vogue či Elle.
Hana Jiříčková se narodila 13. června 1991 v Brně, dlouhodobě žije převážně v zahraničí, většinou pendluje mezi Paříží a New Yorkem.
O svém soukromí mluví jen velmi zřídka a partnerské vztahy si pečlivě střeží. V minulosti byla spojována s několika známými osobnostmi ze světa módy a umění, veřejně ale své partnery téměř neukazuje.