Její účast na Miss Grand International 2026 byla překvapením. Hana Dědková nahradila Dominique Alagiu, která si zlomila nohu. Česká misska na světovém finále podle blogerů a influencerů patřila mezi favoritky. Přesto nakonec skončila v Top 25 a do užší finálové jedenáctky se neprobojovala. Titul nakonec získala Jihan Dimacková z Tanzanie.
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
Oficiální portrét vítězky světového finále Miss Grand International 2026 Jihan Dimackové
Autor: Instagram / Miss Grand International
Češka Hana Dědková byla podle fanoušků soutěže velkou favoritkou.
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
V průběžných žebříčcích se umísťovala poměrně vysoko.
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
Předvedla nejrůznější módní kreace.
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
Zaujala také třpytivou róbou se závojem.
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
Ten si postupně sundávala.
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
Efektní byl také národní kostým s pražským orlojem.
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
Modelka se nakonec probojovala mezi 25 nejkrásnějších dívek.
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
Na finálovou jedenáctku to ale nestačilo.
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
Do Thajska ji přišly podpořit také Petra Beníšková a šéfka Miss Czech Republic Taťána Makarenko.
Autor: Instagram / Miss Grand Czech Republic
Hana Dědková se o tom, že poletí na Miss Grand International dozvěděla den před odletem.
Autor: Miss Czech Republic
Původně se připravovala na jiné světové finále.
Autor: Miss Czech Republic
Hana Dědková v národní soutěži získala titul Miss Earth Czech Republic 2026.
Autor: Miss Czech Republic
Miss Grand Czech Republic 2026 Dominique Alagia si zlomila nohu a musela se vzdát svého snu o světovém finále.
Autor: Miss Czech Republic
Vítězky Miss Czech Republic 2026 Laura Anna Glozarová, Dominique Alagia, Lucie Pisková, Barbara Plintová a Hana Dědková. Každá měla reprezentovat na jiné světové soutěži krásy.
Autor: Miss Czech Republic
Jestli bude moct Hana Dědková nyní bojovat také na světovém finále Miss Earth, zatím není jasné.
Autor: Miss Czech Republic
Šéfka soutěže Taťána Makarenko čeká na vyjádření pořadatelů.
Autor: Miss Czech Republic
Finále Miss Earth 2026 bude 12. prosince na Filipínách.
Autor: Miss Czech Republic
Tam měla Hana Dědková reprezentovat Česko původně.
Autor: Miss Czech Republic
Modelka si tak nakonec možná splní sen o světovém finále dvakrát v jednom roce.
Autor: Miss Czech Republic
Hana Dědková v národní soutěži krásy Miss Czech Republic 2026
Autor: Miss Czech Republic / Vitalija Baranukova
Se soutěžemi krásy má bohaté zkušenosti.
Autor: Olga Mord / Miss Czech Republic
Dědková štěstí nejdřív zkoušela před šesti lety v konkurenční České Miss Essens 2020/2021.
Autor: Anna Koniaeva / Česká Miss Essens
Tam ovšem neuspěla.
Autor: Miss Czech Republic
V roce 2022 byla finalistkou Miss Czech Republic 2022.
Autor: Petr Huser / Miss Czech Republic
Modelka se objevila také v reality show Love Island. Mnozí ji přirovnávali ke zpěvačce Seleně Gomezové.
Autor: TV Nova