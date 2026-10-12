O účasti se dozvěděla den před odletem. Favoritka Dědková na Miss Grand neuspěla

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15. září 2026
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15. září 2026
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Odhalená těla, burleska, tetování (nejen) na pozadí i první ukázky z nové řady. Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction přilákala do pražského klubu na Vinohradech účastníky obou...
Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny. Zpěvačka začínala po boku svého otce Ladi Kerndla, později se proslavila v dívčí skupině Black Milk a v roce 2008 reprezentovala Česko na Eurovizi. Už...
Česká modelka a miss Daniela Zálešáková (27), dnes Daniela Smolík, rozšířila své aktivity o podnikání v Norsku. Podle místního listu Flatangernytt koupila areál Seter Brygge za 23 milionů norských...
Bývalá supermodelka Pavlína Pořízková má v 61 letech postavu, kterou jí závidí o polovinu mladší ženy. Nechlubí se ale svou dokonalostí a ráda ukazuje i nedostatky, aby povzbudila ostatní. Nedávno se...
Přestože si herec Hynek Čermák (53) své soukromí střeží, v rozhovoru s Norou Fridrichovou se pochlubil radostnou novinou. Bude znovu tatínkem. Jeho manželka Veronika (27) je těhotná a miminko by se...
Bývalý šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner (59) si šel v neděli zahrát tenis se svým synem Filipem. Na kurt nastoupil v plné síle, ale po hodině hry pro něj musela přijet záchranka. Svým...
Když se v roce 2018 vdávala, celou Británií právě rezonovala aféra jejího otce, bývalého prince Andrewa. Osmé výročí svatby opět slaví ve stínu jeho vyšetřování a soudu s britskou policií. Na křehká...
Původně to měl být narozeninový koncert k devadesátinám česko-slovenské legendy, dirigenta a muzikanta Václava Hybše, kterého diváci znají třeba z pořadu Televarieté. Hudebník však letos v dubnu...
Herečka Selma Blairová (54), která se už několik let potýká s roztroušenou sklerózou, měla v neděli na palubě komerčního letu z Los Angeles do New Yorku zranit dvě letušky. Následně měla kopat do...
Herečka Megan Foxová (40) se v minulosti nechala slyšet, že nehodlá natáčet nahé scény s ohledem na své děti. Odmítala také vstoupit na OnlyFans, ačkoli by tam dle odhadů vydělávala miliony. Nyní se...
Americký herec RJ Mitte, který se proslavil rolí syna Waltera Whitea v seriálu Perníkový táta (Breaking Bad), zemřel ve věku 34 let. Jeho seriálový otec Bryan Cranston se s ním rozloučil dojemným...
Hradní pán, farmář i člen Divadla Járy Cimrmana Vojta Kotek (38) prozradil v Show Jana Krause, že se dříve slepic štítil. Teď mají u něj na farmě větší kurník než je jeho maringotka. Promluvil o tom,...
Herečka a zpěvačka Petra Černocká (76) patří k výrazným osobnostem české kultury. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o zdraví, jídle, hubnutí do kostýmů, dlouholetém manželství s Jiřím Pracným, ale...
Eva Podzimková úsměvy nešetří a zároveň je znát, že každou odpověď promýšlí a svá sdělení nebere na lehkou váhu. Prozradila například, jak se jí hrála první role vyšetřovatelky, kdy spoléhá na svůj...
Ferrari má červenou, Kim Kardashian růžovou. Na Velkou cenu Singapuru dorazila podpořit svého partnera Lewise Hamiltona a mezi závodními kombinézami předvedla outfit, který měl k motorsportu poměrně...
Marek Eben a Tereza Kostková se se StarDance rozloučí po dvaceti letech. Aktuální čtrnáctá řada je pro ně poslední. Česká televize už delší dobu hledá za ně náhradu. Oslovila řadu známých tváří a...
Americký herec Kyle MacLachlan se po letech vrátil k jedné z nejbolestivějších kapitol svého milostného života. Během natáčení seriálu Městečko Twin Peaks (Twin Peaks) začal poměr s kolegyní Larou...