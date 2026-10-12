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O účasti se dozvěděla den před odletem. Favoritka Dědková na Miss Grand neuspěla

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Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku Miss Grand International 2026 Jihan Dimacková z Tanzanie Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku Hana Dědková (uprostřed) na Miss Grand International 2026 v Thajsku Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku Petra Beníšková, Hana Dědková a Taťána Makarenko na Miss Grand International...
Její účast na Miss Grand International 2026 byla překvapením. Hana Dědková nahradila Dominique Alagiu, která si zlomila nohu. Česká misska na světovém finále podle blogerů a influencerů patřila mezi favoritky. Přesto nakonec skončila v Top 25 a do užší finálové jedenáctky se neprobojovala. Titul nakonec získala Jihan Dimacková z Tanzanie.

15. září 2026

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