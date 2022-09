Modelku z Ostravy si pletou se Selenou Gomezovou. Bude v reality show

„Já osobně tam tu podobu se Selenou fakt nevidím. Ale je pravda, že na mě lidé pokřikují na ulici: Seleno! Když už bych měla být někomu podobná, tak to spíš ta Nina. Ale jinak jsem Hanka, originál Dědková,“ prohlásila modelka.

Být podobná známé osobnosti má však podle ní i své výhody. „Lidé si mě tak snadněji zapamatují, jsem pro ně víc rozpoznatelná mezi tolika hezkými ženami,“ myslí si.

Přestože se modelka letos na mole moc neobjevovala, hned dvakrát šla přehlídky v Brně. „Koncem srpna jsem tři dny chodila na veletrzích Styl a Kabo, byla to moje premiéra. Teď jsem byla na další velké akci, tříhodinové show Fashion Night Brno. Baví mě hrozně plavková móda, kdo mě zná a sleduje můj Instagram, tak to tam může vidět,“ řekla Hana Dědková.

A jaké má plány do budoucna kromě účinkování v pořadu Love Island? „Teď mám zakázku ve Francii, pak se musím věnovat škole a také bych ráda udělala nějakou pěknou kolekci. Ale nejdřív to musím všechno mít řádně promyšlené, než s něčím vyjdu ven. Musím vědět, že to bude opravdu dobré,“ dodala.

Modelku na Instagramu sleduje víc než třicet tisíc followerů. Před účastí v reality show prozradila, že v životě by ráda našla opravdového chlapa, který by nedopustil, aby jejich vztah sklouzl do stereotypu a nudy.