Hailey Bieberová zveřejnila fotografie z letních radovánek u moře. Na několika snímcích pózuje v růžových bikinách, ve kterých předvedla svou štíhlou postavu. Jindy zase oblékla černé bikiny a široký klobouk a zapózovala přímo na pláži.
Na dalších fotografiích vsadila na mnohem přirozenější vzhled. Bieberová se fanouškům ukázala téměř bez make-upu, s vlasy staženými dozadu a jednoduchou čelenkou. Série snímků tak kombinuje dovolenkové momentky s odvážnějšími fotografiemi v plavkách.
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Léto si modelka užívá také se svou rodinou. S manželem Justinem Bieberem (32) vychovává syna Jacka Bluese, který se narodil v srpnu 2024. Dvojice se vzala v roce 2018. Soukromí svého syna se přitom manželé snaží chránit a jeho tvář na sociálních sítích běžně neukazují.
Bieberová (za svobodna Baldwinová) už dávno není známá pouze jako modelka a manželka slavného zpěváka. V roce 2022 založila kosmetickou značku Rhode, ze které během několika let vybudovala mimořádně úspěšný byznys. Společnost e.l.f. Beauty v květnu 2025 oznámila její převzetí v transakci v hodnotě až jedné miliardy dolarů.
Ani po miliardové dohodě se Bieberová od své značky nevzdálila. Nadále v ní působí jako kreativní ředitelka a zároveň jako strategická poradkyně společnosti e.l.f. Beauty.