Modelka Hailey Bieber svádí ve valentýnské kampani na sexy spodní prádlo

Hailey Bieber se v kampani předvádí hned v několika odvážných modelech, od průsvitných růžových setů s podvazky přes černé i rudé sexy spodní prádlo až po roztomilé pyžamo v pastelových tónech. Celá kampaň se nese v duchu svátku zamilovaných, nechybí svíčky, jemné světlo ani romantická atmosféra. Hailey působí na fotkách uvolněně a sebevědomě.
Největší rozruch však vyvolalo krátké video, ve kterém sedí modelka na komodě a lakuje si nehty na nohou. Fanoušci si okamžitě všimli nápadné podobnosti s ikonickou reklamou z roku 2001, v níž ve stejné póze vystupovala supermodelka Gisele Bündchenová.
Nostalgie tak zafungovala na plné obrátky a mnozí mluví o chytrém tahu, který spojuje slavnou minulost značky se současnou hvězdou Instagramu.
Značka Victoria’s Secret se očividně snaží vrátit ke svým kořenům a zároveň zaujmout mladší publikum. Hailey Bieber je pro tento účel ideální volbou – patří k nejvlivnějším módním ikonám současnosti a každý její krok bedlivě sledují miliony fanoušků. Jakmile se první záběry kampaně objevily online, začaly se šířit rychlostí blesku a vyvolaly vášnivé debaty.
Hailey Bieber, rozená Baldwinová, pochází ze slavného hereckého klanu a svět reflektorů jí rozhodně není cizí. S modelingem začala velmi brzy a postupně se vypracovala mezi nejžádanější tváře světové módy. Objevila se na molech i obálkách nejprestižnějších magazínů a spolupracovala s největšími módními domy.
Vedle kariéry modelky se díky své kosmetické značce Rhode, kterou založila v roce 2022, úspěšně prosadila i jako podnikatelka. Od roku 2018 je manželkou popové hvězdy Justina Biebera a jejich vztah patří k nejostřeji sledovaným v showbyznysu. Slavný pár má spolu syna Jacka Bluese Biebera, který se narodil v srpnu 2024.