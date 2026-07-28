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Modelka Gisele Bündchenová oslavila 46. narozeniny fotkou v leopardích bikinách

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Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová oslavila 46. narozeniny stylově. Na sociálních sítích sdílela sérii snímků z oslavy, mezi nimiž nechyběla ani fotografie v leopardích bikinách. Fanouškům zároveň poděkovala za přání a popsala, s jakými pocity vstupuje do další životní etapy.
Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová oslavila 46. narozeniny fotkou v leopardích bikinách. (červenec 2026)
Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová oslavila 46. narozeniny. (červenec 2026)
Matka dvou dětí Gisele Bündchenová může díky stravě bez cukru a mouky bez problémů předvádět i prádlo a plavky.
Letos v červnu Bündchenová na Den otců veřejně poděkovala manželovi za péči o rodinu a označila ho za „neuvěřitelný vzor“. (2026)
65 fotografií

Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová oslavila 46. narozeniny a fanouškům nadělila malý dárek. Na Instagramu zveřejnila sérii fotografií z narozeninové oslavy. Největší pozornost vzbudil snímek, na němž odpočívá na lehátku v leopardích bikinách. Usměvavá modelka pózuje s růžovými a bílými balónky v ruce a působí uvolněně i spokojeně.

„Děkuji vám všem za lásku a narozeninová přání. Jsem nesmírně vděčná za novou životní kapitolu, která právě začíná, i za všechna dobrodružství, jež mě čekají. Ať se láska a laskavost, které rozdáváte, vrátí každému z vás tisíckrát zpět,“ napsala ke svému příspěvku.

Mezi zveřejněnými fotografiemi nechybí ani záběr, na němž modelka se zavřenýma očima nastavuje tvář slunci, nebo snímek narozeninového dortu ve tvaru srdce.

Brazilská modelka Gisele Bündchenová je ve 44 letech trojnásobnou maminkou

V komentářích poblahopřál modelce také její manžel, instruktor bojových umění Joaquim Valente, který přidal několik emotikonů srdce, oslavy a potlesku. Přání připojila i její dlouholetá kolegyně Heidi Klumová, která napsala: „Všechno nejlepší k narozeninám.“

Narozeninový příspěvek zveřejnila Gisele jen několik dní poté, co fanouškům ukázala fotografie z rodinné dovolené na Tahiti, kde byla i se synem Benjaminem a dcerou Vivian, které má z manželství s bývalou hvězdou amerického fotbalu Tomem Bradym. Výjimečně se pochlubila také záběry svého nejmladšího dítěte, které má s Joaquimem Valentem a které přišlo na svět začátkem roku 2025.

Několik měsíců po narození potomka dvojice uspořádala soukromý svatební obřad na Floridě. Letos v červnu pak Bündchenová na Den otců veřejně poděkovala manželovi za péči o rodinu a označila ho za „neuvěřitelný vzor“.

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