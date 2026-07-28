Modelka Gisele Bündchenová oslavila 46. narozeniny fotkou v leopardích bikinách

Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová oslavila 46. narozeniny a fanouškům nadělila malý dárek. Na Instagramu zveřejnila sérii fotografií z narozeninové oslavy. Největší pozornost vzbudil snímek, na němž odpočívá na lehátku v leopardích bikinách. Usměvavá modelka pózuje s růžovými a bílými balónky v ruce a působí uvolněně i spokojeně.
„Děkuji vám všem za lásku a narozeninová přání. Jsem nesmírně vděčná za novou životní kapitolu, která právě začíná, i za všechna dobrodružství, jež mě čekají. Ať se láska a laskavost, které rozdáváte, vrátí každému z vás tisíckrát zpět,“ napsala ke svému příspěvku.
Mezi zveřejněnými fotografiemi nechybí ani záběr, na němž modelka se zavřenýma očima nastavuje tvář slunci, nebo snímek narozeninového dortu ve tvaru srdce.
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Brazilská modelka Gisele Bündchenová je ve 44 letech trojnásobnou maminkou
V komentářích poblahopřál modelce také její manžel, instruktor bojových umění Joaquim Valente, který přidal několik emotikonů srdce, oslavy a potlesku. Přání připojila i její dlouholetá kolegyně Heidi Klumová, která napsala: „Všechno nejlepší k narozeninám.“
Narozeninový příspěvek zveřejnila Gisele jen několik dní poté, co fanouškům ukázala fotografie z rodinné dovolené na Tahiti, kde byla i se synem Benjaminem a dcerou Vivian, které má z manželství s bývalou hvězdou amerického fotbalu Tomem Bradym. Výjimečně se pochlubila také záběry svého nejmladšího dítěte, které má s Joaquimem Valentem a které přišlo na svět začátkem roku 2025.
Několik měsíců po narození potomka dvojice uspořádala soukromý svatební obřad na Floridě. Letos v červnu pak Bündchenová na Den otců veřejně poděkovala manželovi za péči o rodinu a označila ho za „neuvěřitelný vzor“.