Snoubenka Cristiana Ronalda předvedla sexy postavu i prsten za miliony

Georgina Rodriguezová si užívá letní dny po boku přátel v Miami a čas tráví hlavně na pláži a v moři. Argentinsko-španělská modelka a herečka nyní oblékla černé bikiny, které doplnila růžovým sarongem uvázaným kolem boků.
Na fotografiích z pláže nelze přehlédnout ani její zásnubní prsten s oválným diamantem o váze 37 karátů. Odborníci odhadují hodnotu prstenu na 4 až 5 milionů dolarů.
Portugalský fotbalista a modelka spolu chodí od roku 2016. Zasnoubili se v srpnu 2024. „Ano. V tomto i ve všech svých životech,“ napsala tehdy Rodriguezová na Instagram, kde se zásnubami pochlubila.
Fotbalista později prozradil, že snoubenku požádal o ruku v neobvyklou denní dobu. „Byla asi jedna hodina ráno. Moje dcery už spaly v posteli. Jeden z mých přátel mi dal prsten, abych ho nabídl Gio, a právě když jsem jí ten prsten podával, přišly moje dvě děti a řekly: Tati, dáš ten prsten mamince a požádáš ji o ruku,“ vzpomínal na okamžik.
„Řekl jsem: Páni, tohle je ten správný okamžik, abych řekl ano. Byla to ta správná chvíle. Věděl jsem, že to jednoho dne udělám, ale neplánoval jsem to právě tehdy,“ popsal Piersi Morganovi.
Ronaldo se také svěřil, že výběru zásnubního prstenu věnoval velké úsilí. „Požádala mě, abych jí dal prsten, protože jedním z jejích snů bylo mít krásný kámen. A já jsem se snažil, snažil a nakonec jsem našel to, co se jí líbí,“ dodal fotbalista, který se snoubenkou vychovává dvě dcery. Další tři děti mu odnosily náhradní matky.