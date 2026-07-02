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Snoubenka Cristiana Ronalda předvedla sexy postavu i prsten za miliony

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  9:08
Georgina Rodriguezová

Georgina Rodriguezová | foto: Profimedia.cz

Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo na MTV Europe Music Awards
Georgina Rodriguezová v Miami (28. června 2026)
Georgina Rodriguezová v Miami (28. června 2026)
Georgina Rodriguezová na Mallorce (3. června 2026)
50 fotografií
Snoubenka fotbalisty Cristiana Ronalda (41) Georgina Rodriguezová (32) vyrazila na pláž, kde kromě bikin zaujala i luxusním zásnubním prstenem s diamantem. Dvojice plánuje svatbu letos v létě, po skončení fotbalového mistrovství světa. „Ano“ by si podle médií měli říct na Madeiře.
Georgina Rodriguezová
Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo na MTV Europe Music Awards
Georgina Rodriguezová v Miami (28. června 2026)
Georgina Rodriguezová v Miami (28. června 2026)
50 fotografií

Georgina Rodriguezová si užívá letní dny po boku přátel v Miami a čas tráví hlavně na pláži a v moři. Argentinsko-španělská modelka a herečka nyní oblékla černé bikiny, které doplnila růžovým sarongem uvázaným kolem boků.

Na fotografiích z pláže nelze přehlédnout ani její zásnubní prsten s oválným diamantem o váze 37 karátů. Odborníci odhadují hodnotu prstenu na 4 až 5 milionů dolarů.

Georgina Rodriguezová (Benátky, 5. září 2023)

Portugalský fotbalista a modelka spolu chodí od roku 2016. Zasnoubili se v srpnu 2024. „Ano. V tomto i ve všech svých životech,“ napsala tehdy Rodriguezová na Instagram, kde se zásnubami pochlubila.

Fotbalista později prozradil, že snoubenku požádal o ruku v neobvyklou denní dobu. „Byla asi jedna hodina ráno. Moje dcery už spaly v posteli. Jeden z mých přátel mi dal prsten, abych ho nabídl Gio, a právě když jsem jí ten prsten podával, přišly moje dvě děti a řekly: Tati, dáš ten prsten mamince a požádáš ji o ruku,“ vzpomínal na okamžik.

Georgina Rodriguezová v Miami (28. června 2026)

„Řekl jsem: Páni, tohle je ten správný okamžik, abych řekl ano. Byla to ta správná chvíle. Věděl jsem, že to jednoho dne udělám, ale neplánoval jsem to právě tehdy,“ popsal Piersi Morganovi.

Ronaldo se také svěřil, že výběru zásnubního prstenu věnoval velké úsilí. „Požádala mě, abych jí dal prsten, protože jedním z jejích snů bylo mít krásný kámen. A já jsem se snažil, snažil a nakonec jsem našel to, co se jí líbí,“ dodal fotbalista, který se snoubenkou vychovává dvě dcery. Další tři děti mu odnosily náhradní matky.

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