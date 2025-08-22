Snoubenka Cristiana Ronalda se na fotkách z pláže chlubí vypracovanou postavou

  8:05
Modelka Georgina Rodriguezová (31) se s fotbalovou hvězdou seznámila před deseti lety a od té doby tvoří nerozlučný pár. O devět let mladší rodačka z Buenos Aires nedávno na sociálních sítích oznámila zásnuby a pochlubila se prstenem za několik milionů dolarů. S Cristianem Ronaldem (40) společně vychovávají pět dětí.

Argentinsko-španělská modelka sdílela nově na Instagramu sérii fotek pořízených na pláži při západu slunce. Georgina Rodriguezová v příspěvku předvedla svou vypracovanou postavu ve sportovním oblečení.

Georgina Rodriguezová (20. srpna 2025)

Snoubenka jednoho z nejúspěšnějších fotbalistů na světě se při focení módní kampaně ukázala v bílém kompletu. Měla na sobě krátký top a průsvitné šortky s vysokým pasem, pod nimiž prosvítaly bikiny.

Georgina Rodriguezová (20. srpna 2025)
Georgina Rodriguezová (20. srpna 2025)
Georgina Rodriguezová (20. srpna 2025)
Georgina Rodríguezová (20. srpna 2025)
82 fotografií

K outfitu si kráska vzala bílé tenisky s kotníkovými ponožkami a nechyběly ani doplňky v podobě diamantových šperků.

Její vzhled a vypracovanou postavu chválilo v komentářích několik fanoušků. „Dokonalost,“ napsala fitness a módní influencerka Sabina Alexia. „Neskutečná krása,“ souhlasí jeden z fanoušků. „Nádherná jako vždy,“ dodal jiný. Nechybí ani mnoho komentářů ve španělštině, většina sledujících k Georgině píše slovo „hermosa“, v překladu do češtiny „krásná“.

Zásnuby po téměř deseti letech vztahu. Ronaldo požádal Rodriguezovou o ruku

Z Rodriguezové se v posledních letech stala módní ikona. Než se seznámila s Ronaldem, pracovala jako prodavačka v obchodě značky Gucci. Nyní si buduje vlastní modelingovou kariéru a má i svou dokumentární reality show na Netflixu nazvanou Jmenuji se Georgina.

V té popsala začátky vztahu s fotbalistou jako „něco velmi výjimečného“. Prozradila například také, že ji Ronaldo často překvapoval, když pro ni přijížděl do práce v luxusních autech.

„Často mě vyzvedával po práci. Pamatuju si, jak jednou přijel v Bugatti. Moji kolegové z toho úplně šíleli. Všichni jsme dojížděli autobusem a já pak odpoledne odjížděla v tomhle luxusním autě. Nemohli tomu uvěřit,“ vzpomínala modelka.

Georgina a Cristiano mají spolu dvě děti, dcery Alanu a Bellu Esmeraldu. Společně vychovávají také další tři potomky, které Ronaldovi odnosily náhradní matky. Slavný pár oznámil tento měsíc v příspěvku na Instagramu zásnuby po desetiletém vztahu.

Snoubenka Cristiana Ronalda se na fotkách z pláže chlubí vypracovanou postavou

