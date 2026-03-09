|
Finalistky soutěže krásy se předvedly v plavkách. Jak se vám líbí?
Finalistky Miss Czech Republic 2026 se představují. Čím se živí a co je baví?
Megan Foxová rozpálila fanoušky novými sexy fotkami, reagoval i její expartner
Megan Foxová (39) se po delší době znovu přihlásila o slovo na sociálních sítích sexy fotkami a její návrat vyvolal nadšené reakce fanoušků. Herečka zveřejnila na Instagramu novou sérii snímků z...
Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní
Dove Cameron (30) se odhalila v novém seriálu 56 dní, kde se objevila hned v několika erotických scénách společně s hereckým kolegou Avanem Jogiou (34). Americká herečka a zpěvačka už dávno nehraje...
Happyend v Naked Attraction? Andrea s Vaškem prozradili, jestli jsou spolu
V Naked Attraction si vybírala instruktorka nahé jógy Andrea (32). Matka dvou dětí byla nerozhodná a jeden z vyřazených nápadníků prozradil, že o něj projevila zájem i bezprostředně po natáčení,...
Finalistky soutěže krásy se předvedly v plavkách. Jak se vám líbí?
Za pár týdnů se Česko dozví, která ze soutěžících se stane novou Miss Czech Republic. O korunku, titul královny krásy a možnost reprezentovat na světových soutěžích zabojuje šest brunetek a čtyři...
Instruktorka nahé jógy dostane v Naked Attraction druhou šanci na lásku
Sexy blondýnka Andrea (32) došla v Naked Attraction až k oblečenému rande s milovníkem žen Honzou. Vztah z toho ale nebyl a nyní dostala instruktorka nahé jógy šanci, aby si sama vybrala.
Finalistky Miss Czech Republic 2026 se představují. Čím se živí a co je baví?
Ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026, mezi kterými jsou i účastnice seznamovací reality show Love Island, Hana Dědková a Dominique Alagia. V...
Na dům zpěvačky Rihanny střílela z auta žena, kulka proletěla zdí dovnitř
Dům zpěvačky Rihanny (38) v Beverly Hills u Los Angeles se stal terčem střelby. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, uvedly tiskové agentury s odvoláním na místní média. Zpěvačka, která byla v době...
OBRAZEM: V show Ruža pre nevestu bojují o ženicha z Dubaje studentky i modelky
V romantické reality show Ruža pre nevestu vstoupilo do boje o movitého ženicha osmnáct žen s různými životními příběhy, profesemi i očekáváními. Získat srdce pana Božského chtějí studentky, modelky,...
Ve Smrtonosné zbrani skončila v posteli s Gibsonem, jak vypadá po třiceti letech?
Britská herečka a zpěvačka Patsy Kensitová (58) patří k výrazným tvářím britské popkultury 80. a 90. let. Diváci si ji dodnes pamatují především díky roli diplomatky Riky van den Haasové ve filmu...
Bude modelkou nebo influencerkou? Krásná Charlotte Ella Gottová na to má
Na Instagramu už má skoro 150 tisíc sledujících. Přitom tam sdílela jen pět příspěvků s několika fotkami. Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte Ella, která na konci dubna oslaví dvacáté narozeniny, má...
Jsou pryč, stejně jako moje mládí, říká pohublá Decastelo o svých prsech
Samy nedokázaly spočítat kolikrát už na Plese v Intru spolu byly, každopádně letos pro ně byla nezapomenutelná už samotná výprava do moravské metropole. Eva Decastelo a Regina Řandová se totiž...
Po zklamání mužem chce Petr spíš ženy. Naked Attraction mu nabídne obojí
Dvakrát rozvedený otec tří dětí Petr (43) se označuje za milovníka žen. V nahé seznamce Naked Attraction ale prozradil, že je pansexuál a v současné době se orientuje víc na ženy proto, že ho jeden...
Následnice Pamely? Vnadná kráska Hassie Harrisonová míří do Pobřežní hlídky
Role plavčice v seriálu Pobřežní hlídka udělala z Pamely Andersonové světový sexsymbol. Nyní se podobná příležitost nabízí blond krásce Hassie Harrisonové (35). Dostala roli v nové Pobřežní hlídce.
Top kuchaři jsou ohroženi mou ženou. Dala vaření nový rozměr, říká Kolečko
Scenárista Petr Kolečko (41) promluvil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o kulinářském umění své manželky Anety Vignerové (38). Bývalá královna krásy zveřejňuje na sociální síti své recepty a Kolečko je...
Ostrá slova, hádka v lázních. Koktová ukázala rodinný výlet soukromým letadlem
Ornella Koktová (33) v dalším dílu svého desetidílného dokumentu Ornella Life vzala diváky na rodinný výlet do Budapešti, kam se s exmanželem Pepou (60) a jejich třemi dětmi vypravili soukromým...
Každý má právo na názor, říkají o komentování politického dění Rašilovovi
Herecký pár Saša a Lída Rašilovovi v rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, jak vnímají to, když se umělci veřejně vyjadřují k politickému dění. Manželé hovořili také o rodině, společných hereckých...
Dřív jsem vztahy prezentoval, teď už to nechci vytahovat, říká Šimon Opp
Herec a zpěvák Šimon Opp (24) se chystá na festival Spartafest. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, co mu dal sport i to, že je v současné době zadaný. Svůj vztah ale už nehodlá propírat jako ty...