Finalistka Miss Universe tragicky zemřela, Ruska přišla o život krátce po svatbě

  10:04
Finalistka Miss Universe 2017, ruská modelka a moderátorka Kseniya Alexandrova, tragicky zemřela ve svých třiceti letech pouhé čtyři měsíce po svatbě.
Kseniya Alexandrova

foto: Instagram @kseniyaalexandrova

Kseniya Alexandrova
Kseniya Alexandrova
Kseniya Alexandrova zastupovala Rusko na Miss Universe 2017
Kseniya Alexandrova s manželem
Modelka zemřela 12. srpna na následky zranění, které utrpěla při červencové autonehodě ve Tverské oblasti v Rusku.

Kseniya Alexandrova s manželem. Modelka tragicky zemřela čtyři měsíce po svatbě.

Podle informací magazínu Hola! seděla na místě spolujezdce ve voze Porsche, zatímco její manžel Ilja řídil. Do silnice náhle vběhl los a prorazil čelní sklo, Kseniya při nehodě utrpěla závažná zranění hlavy, kterým později v nemocnici podlehla. Manžel modelky neutrpěl podle informací zahraničních médií žádné vážnější zranění.

Kseniya Alexandrova zastupovala Rusko na Miss Universe 2017
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše kolegyně a přítelkyně, modelka Kseniya Alexandrova, zemřela,“ oznámila na svých sociálních sítích modelingová agentura Modus Vivendis, se kterou ruská kráska spolupracovala od svých devatenácti let.

„Byla talentovaná a mimořádně bystrá. Inspirovala a podporovala ostatní a byla vždy velmi milá. Navždy pro nás zůstane symbolem krásy, laskavosti a vnitřní síly,“ napsali zástupci agentury.

V 27 letech tragicky zemřela Miss Europe, při útěku před policií spadla z mostu

Modelka vysoká 178 centimetrů se v roce 2017 stala 1. vicemiss Ruska, ve stejném roce pak svou zemi reprezentovala i na Miss Universe. Organizátoři světové soutěže krásy po její smrti na svých webových stránkách zveřejnili video sestříhané ze záběrů ze soutěže, ve kterém Kseniya hovoří o naději pro svět.

„Přeji si, aby si všichni lidé na celém světě v něco věřili a vždy měli svůj sen, který si chtějí splnit. Měli bychom být silní, věřit hlavně v sebe samotné a nikdy se nevzdávat. V dnešním světě není nic nemožné,“ řekla.

Alexandrova vystudovala na univerzitě v Moskvě psychologii a následně působila jako terapeutka. Kromě modelingu se věnovala i moderování.

