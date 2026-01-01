náhledy
Do finále soutěže Pure Model 2026, které bude 21. října v pražské Holešovické tržnici, postoupilo osm dívek, šest chlapců a čtyři ženy. Jedním z témat soutěže je diverzita. Vedle mladých talentů se proto účastní také ženy starší čtyřiceti let, jejichž zájem byl letos mimořádně vysoký. Vítězové získají příležitost nastartovat profesionální modelingovou kariéru a prosadit se také na zahraničních trzích.
Autor: Koláž iDNES.cz
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Klára Kaločová (22) měří 176 centimetrů. Žije v Praze, kde studuje dentální hygienu.
Autor: Pure Model Management
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Ketevan Chatara-Morse (18) z Prahy měří 180 centimetrů. Chtěla by studovat psychologii v Londýně.
Autor: Pure Model Management
Finalista soutěže Pure Model 2026 Tadeáš Vávra (17) měří 186 centimetrů. Pochází z Řevnic.
Autor: Pure Model Management
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Ellen Rudická (17) měří 180 centimetrů. Pochází z Brna a studuje operní zpěv.
Autor: Pure Model Management
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Lenka Benešová (52) měří 179 centimetrů. Je z Prahy.
Autor: Pure Model Management
Finalista soutěže Pure Model 2026 Marek Nosek (16) měří 190 centimetrů. Pochází z Brna.
Autor: Pure Model Management
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Zora Palíšková (20) měří 175 centimetrů. Pochází z Vyškova a v Olomouci studuje experimentální biologii.
Autor: Pure Model Management
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Alena Kubelková (46) měří 180 centimetrů. Žije v Praze a na Bali.
Autor: Pure Model Management
Finalista soutěže Pure Model 2026 Jáchym Zamouřil (22) měří 190 centimetrů. Pochází z Hradce Králové, žije v Praze, kde studuje informatiku se zaměřením na umělou inteligenci a její použití ve zdravotnictví.
Autor: Pure Model Management
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Anna Švejdíková (16) měří 176 centimetrů. Pochází z Prahy.
Autor: Pure Model Management
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Veronika Kollárová (19) měří 178 centimetrů. Pochází z Prahy. Studuje interiérový design.
Autor: Pure Model Management
Finalista soutěže Pure Model 2026 Tomáš Svoboda (16) měří 189 centimetrů. Pochází z Českých Budějovic.
Autor: Pure Model Management
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Tereza Hrušková (17) měří 178 centimetrů. Pochází z Vojkovic.
Autor: Pure Model Management
Finalista soutěže Pure Model 2026 Lukáš Mariani (20) měří 187 centimetrů. Je z Prahy a studuje vysokou školu.
Autor: Pure Model Management
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Jana Matějková (51) měří 183 centimetrů. Je z Brna.
Autor: Pure Model Management
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Barbora Priatková (30) měří 177 centimetrů. Žije v Brně.
Autor: Pure Model Management
Finalistka soutěže Pure Model 2026 Simona Medková (19) měří 173 centimetrů. Pochází ze Zlína.
Autor: Pure Model Management
Finalista soutěže Pure Model 2026 Matěj Král (17) měří 189 centimetrů. Je z Prahy.
Autor: Pure Model Management