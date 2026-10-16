Nové modelingové naděje. Jak se vám líbí finalisté Pure Model 2026?

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Senátní volby 2026
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- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Prachař Sandeva v županu, odhalený Dyk i Matonoha. Co neuvidíte ve StarDance
Čtrnáctá řada StarDance odstartovala. Přestože se v prvním kole nevypadává, soutěž kvůli zranění opustila herečka a režisérka Petra Nesvačilová s tanečníkem Filipem Hudlickým. Ale ani oni nechyběli v...
Nahá těla, odvážné outfity i tetování na zadku. Seznamka Naked Attraction je zpět
Odhalená těla, burleska, tetování (nejen) na pozadí i první ukázky z nové řady. Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction přilákala do pražského klubu na Vinohradech účastníky obou...
DiCaprio na pláži s přáteli vystavil břicho, Coxová zazářila v bikinách
Leonardo DiCaprio (51) vyrazil na pláž s partou přátel a ukázal, že na image hollywoodského idola dávno rezignoval. Žádný pekáč buchet, ale chlapské kulaté břicho. O víc než deset let starší...
S diamanty, v prádle i zcela nahá. Nová Playmate Melanie zazářila v Paříži
Když se pařížská elegance potká s provokací, vzniká pictorial, který si zaslouží titulní stranu Playboye. Hlavní hvězdou listopadového vydání českého magazínu se stala Melanie. Diamantové šperky,...
Blažena ze Slunce, seno slaví 60. Proč se Veronika Kánská vzdala herectví?
Veronika Kánská, kterou proslavila role Blaženy v trilogii Slunce, seno..., oslavila šedesáté narozeniny. Po letech před kamerou dala přednost soukromí a práci knihovnice. Pozornost vzbudil také její...
GLOSA: Jak to vypadá v zákulisí StarDance? Chlopčík v tranzici a nekorektní Eben
Tanečníci bez make-upu, porota složená z herců i odvážné komentáře Marka Ebena, které nikdo jiný neuslyší. I to je generálka na StarDance, která probíhá každou sobotu před soutěžním večerem. Mohlo by...
Výraz protekční děti je odporný, zastala se svých dětí Catherine Zeta-Jonesová
Herečka Catherine Zeta-Jonesová (56) nesnáší slovo „nepotismus“ označující protekční děti. Její syn Dylan a dcera Carys, které má s hercem Michaelem Douglasem, totiž také zamířily k herectví – a...
Bývalý spolupracovník Bartošové Jarek Šimek děsí fanoušky podivnými vzkazy
Bývalý spolupracovník Ivety Bartošové a autor jejího vysmívaného songu Heja Heja Jarek Šimek (52) v posledních týdnech děsí fanoušky zvláštními vzkazy, v nichž mluví i o své a matčině smrti a...
Ano, řekla Daniela Špinar na nejčastější dotaz kolem její tranzice na ženu
Režisérka a herečka Daniela Špinar (47) v Show Jana Krause konečně zodpověděla nejčastější otázku, kterou v procesu své tranzice dostává. Ano, chodí na dámskou toaletu. Promluvila také o tom, jak se...
Eva Decastelo přiznala, že patří k ženám, které nechtějí stárnout přirozeně
Moderátorka Eva Decastelo v minulosti popřela, že by podstoupila nějakou plastickou operaci. Zároveň ale přiznává, že je velkou vyznavačkou botoxu. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co si myslí o...
Otec tyran, nehoda syna i pověst hlupačky. Mámě ze Kroku za krokem osud naložil
Do srdcí diváků se zapsala jako máma početné rodiny v komediálním seriálu Krok za krokem, ale za širokým úsměvem a nakažlivým optimismem skrývala Suzanne Somersová mnohá trápení.
Vítěz druhé řady Survivoru Tomáš Weimann je tatínkem. Narodila se mu dcera
Vítěz druhé řady reality show Survivor Tomáš Weimann (37) prožívá jedno z nejšťastnějších období svého života. Na Instagramu oznámil, že se stal otcem. Narodila se mu dcera, jejíž příchod na svět...
StarDance 2026: kdy se vysílá, kdo s kým tančí, kdy bude finále
Nová řada taneční soutěže StarDance 2026 začala v sobotu 10. října 2026. Kdo s kým tančí, kdo je v porotě a na kdy je naplánováno finále?
Nové modelingové naděje. Jak se vám líbí finalisté Pure Model 2026?
Do finále soutěže Pure Model 2026, které bude 21. října v pražské Holešovické tržnici, postoupilo osm dívek, šest chlapců a čtyři ženy. Jedním z témat soutěže je diverzita. Vedle mladých talentů se...
Sophia Maria Osako nepoletí na Miss Universe. Kdo ji nahradí, tají
Sophia Maria Osako, vítězka národní soutěže Miss Universe Česko 2026, se nezúčastní jubilejního 75. ročníku Miss Universe, který se uskuteční v listopadu v Portoriku. Na základě vzájemné dohody mezi...
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Hroznatova, Mariánské Lázně - Úšovice, okres Cheb
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S diamanty, v prádle i zcela nahá. Nová Playmate Melanie zazářila v Paříži
Když se pařížská elegance potká s provokací, vzniká pictorial, který si zaslouží titulní stranu Playboye. Hlavní hvězdou listopadového vydání českého magazínu se stala Melanie. Diamantové šperky,...
Michelinští kuchaři i řezník. Kdo nahradí Forejta, Punčocháře a Kašpárka?
Tři výrazné osobnosti současné gastronomie, tři odlišné povahy a jeden společný cíl. MasterChef Česko vstoupí do nové sezony s porotou, kterou tvoří majitel dvou michelinských hvězd, šéfkuchař Jan...