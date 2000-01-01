Letošní ročník soutěže Muž roku zná své finalisty. O titul, ceny a možnost reprezentovat Česko na světových soutěžích krásy zabojuje dvanáct pánů. Podívejte se, kdo se 21. srpna v Náchodě utká v boji o titul Muž roku 2026.
Autor: Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 Václav Zeman.
Autor: Muž roku / Herminapress
V soukromé společnosti se věnuje cenotvorbě v oblasti logistiky. Je z Kladna.
Autor: Muž roku / Herminapress
Do soutěže ho přihlásil vedoucí jeho diplomové práce. „Máme spolu dobrý vztah, sledoval moje aktivity na Instagramu, a právě proto mě do soutěže přihlásil,“ vysvětluje Václav. Za svůj dosavadní největší profesní úspěch považuje získání vysokoškolského titulu na České zemědělské univerzitě. Zároveň ale dodává, že neusíná na vavřínech a chce na sobě dál pracovat a posouvat se vpřed.
Autor: Muž roku / Herminapress
Václavovi je 24 let a je šťastně zadaný.
Autor: Muž roku / Herminapress
Volný čas tráví především s přítelkyní, která ještě studuje. Mezi jeho největší koníčky patří sport, miluje tenis i cvičení ve fitness centru. Od sedmi let hraje na klavír a v minulosti dokonce uvažoval o studiu na konzervatoři.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 Jakub Bolek.
Autor: Muž roku / Herminapress
Pracuje jako manažer v realitách. Je mu 30 let a pochází z Náchoda.
Autor: Muž roku / Herminapress
Sport je součástí Jakubova života už od dětství. Od mala se věnoval judu a ve třinácti letech získal druhé místo na mistrovství republiky. Dnes své zkušenosti předává dál. Ve volném čase trénuje malé děti, vede kondiční tréninky ve fitness centru a aktivní životní styl je pro něj přirozenou součástí každého dne. Nejvíce času však rád tráví se svou rodinou – manželkou a pětiletým synem. Když si chce odpočinout, sáhne po knize, vezme psa na procházku nebo si jde zaběhat.
Autor: Muž roku / Herminapress
Jakubův život se zásadně změnil během studia na sportovní fakultě. Ve druhém ročníku si vyhřezl ploténku a hrozilo mu, že skončí na invalidním vozíku. Právě tehdy začal měnit svůj životní styl, přešel na veganství, aby tělu odlehčil, a díky silné vůli i pomoci lékařů se dokázal znovu postavit na vlastní nohy.
Autor: Muž roku / Herminapress
Ve svém životě hodně experimentoval a hledal cesty, jak lépe poznat sám sebe i fungování lidského těla. Vyzkoušel pobyty ve tmě, dlouhodobé půsty i různé druhy stravování. Sedm let byl veganem a je přesvědčený, že pokud člověk podobné zkušenosti správně uchopí, mohou ho v životě výrazně obohatit. Dnes má jasno v tom, co jsou jeho priority a čemu chce věnovat svůj čas i energii. Tomu, co ho bude nejen živit, ale také naplňovat.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 Daniel Maldonado.
Autor: Muž roku / Herminapress
Danielovi je 24 let a vystudoval elektrotechnickou fakultu se zaměřením na mikroelektroniku a telekomunikaci. Následně odjel na roční studijní pobyt na Taiwan, kde se věnoval designu integrovaných obvodů. Pracuje jako technický specialista pro podporu servisu ve firmě na zdravotnické přístroje.
Autor: Muž roku / Herminapress
Má kořeny ve Španělsku. Otec odsud pochází, a tak Daniel plynně ovládá i španělštinu. Ve Španělsku dodnes žijí jeho prarodiče, přesto se Daniel cítí být více Čechem.
Autor: Muž roku / Herminapress
Ve volném čase aktivně věnuje sportu. Hraje beachvolejbal, chodí do posilovny a baví ho také bouldering. Hudba je jeho další velkou vášní. Hraje na kytaru i klavír, a když přijde inspirace, tráví čas mixováním hudby ve svém domácím studiu. Daniel je zadaný a žije v Tuchoměřicích.
Autor: Muž roku / Herminapress
Do soutěže Muž roku se přihlásil už před několika lety. Tehdy se dokonce probojoval mezi finalisty, jenže v té době měl odjíždět studovat na Taiwan, a tak své místo přenechal jinému soutěžícímu.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 Oliver Laryea.
Autor: Muž roku / Herminapress
Podnikatel získal své exotické příjmení po otci, který pochází z Ghany. Do Československa přijel ještě před revolucí, aby si na ČVUT dokončil doktorát. Právě tady poznal Oliverovu maminku a v Čechách pak založili rodinu. Oliver se už narodil v České republice a vyrůstal po boku dvou mladších sester, se kterými má dodnes velmi blízký vztah.
Autor: Muž roku / Herminapress
Po studiích na pražské střední škole zamířil do Anglie, kde vystudoval strojní a nukleární inženýrství. Následně pokračoval ve studiu produktového inženýrství ve Spojených státech amerických. Přitom nechybělo mnoho a jeho studijní cesta se mohla vyvíjet úplně jinak. U maturity totiž málem pohořel. Při slohové práci si nevzal hodinky a kvůli časovému limitu nestihl svůj text přepsat na oficiální záznamový arch. Horší známka z češtiny mu následně komplikovala přihlášky na britské univerzity.
Autor: Muž roku / Herminapress
Nakonec se ale ukázalo, že všechno zlé je k něčemu dobré. Oliver nastoupil na univerzitu v Manchesteru, kde získal zkušenosti, které by jinde pravděpodobně nezažil. Vedl totiž největší studentský akcelerátor – investiční fond pro studenty. Profesní kariéru začínal ve světě softwarových automatizací. Po získání zkušeností se rozhodl osamostatnit a dnes v tomto oboru úspěšně podniká sám na sebe.
Autor: Muž roku / Herminapress
Šestadvacetiletý Oliver je svobodný. Jeho velkou vášní je cestování a aktivně se věnuje thajskému boxu i klasickému boxu. Žije v Dolních Břežanech.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 Jan Sumatra.
Autor: Muž roku / Herminapress
Dvaadvacetiletý Jan zdědil své exotické příjmení po otci z Indonésie. Jeho maminka v minulosti pracovala na ambasádě v Indonésii, kde se také seznámila s Janovým otcem, tehdejším průvodcem.
Autor: Muž roku / Herminapress
Do Indonésie se naposledy podíval před sedmi lety. Společně s tatínkem tehdy organizovali rozlučkový ceremoniál po odchodu babičky. Zbytek pobytu věnovali cestování po indonéských ostrovech a Jan měl možnost poznat svou početnou rodinu z otcovy strany.
Autor: Muž roku / Herminapress
Od dětství se Jan potýkal se šikanou kvůli barvě pleti, nižší postavě i štíhlé figuře. Právě tyto zkušenosti ho ale zocelily a nasměrovaly ke sportu. Od mala hrál fotbal, věnoval se atletice i kickboxu. Žije v Praze.
Autor: Muž roku / Herminapress
Dnes pracuje jako osobní kondiční trenér a zároveň se vrátil k fotbalu, který hraje na poloprofesionální úrovni. Ve volném čase ho baví kulečník, móda, focení a modeling. Jan otevřeně přiznává, že miluje pozornost, a proto si finále soutěže v Náchodě hodlá naplno užít. Podpořit ho přijede maminka i kamarád ze základní školy, který ho kdysi přivedl k fotbalu a sportu vůbec.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 Michal Šedivý.
Autor: Muž roku / Herminapress
Dvacetiletý Michal pochází z Liberce. Aktivní sportovec a milovník zdravého životního stylu tráví letošní léto studiem angličtiny na Maltě a zároveň netrpělivě očekává výsledky přijímacích zkoušek na sportovní vysokou školu.
Autor: Muž roku / Herminapress
Sport je jeho přirozenou součástí života. V zimních měsících působí jako lyžařský instruktor pro děti i dospělé, během roku si přivydělává různými brigádami. Pomáhal například v rodinné pekárně své maminky, pracoval jako kondiční trenér nebo se věnoval oblasti sportovní výživy a doplňků.
Autor: Muž roku / Herminapress
Do soutěže Muž roku se přihlásil sám, především díky podpoře své maminky. Postup do finále pro něj byl velkým překvapením, o to více si této příležitosti váží. Na finálovém večeru ho samozřejmě přijedou podpořit rodiče, kteří při něm stojí od dětství.
Autor: Muž roku / Herminapress
Michal bere účast v soutěži jako možnost získat nové zkušenosti a poznat prostředí, které je pro něj úplně nové. Sympatický finalista je momentálně nezadaný.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 David Ryba.
Autor: Muž roku / Herminapress
Do soutěže Muž roku se přihlásil, protože ji vnímá jako skvělou příležitost ukázat lidem, že se dá žít i jinak – zdravěji, aktivněji a s větší odvahou vystoupit z komfortní zóny. Bývalý atlet chce svým příběhem inspirovat ostatní a dokázat, že právě změna a překonávání překážek mohou člověku otevřít nové možnosti.
Autor: Muž roku / Herminapress
Sedmadvacetiletý David studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu, studium však kvůli vážnému zranění nedokončil. Vzdělávání ale nikdy nevzdal. Absolvoval řadu odborných kurzů a dnes působí jako fitness trenér. Sám říká, že vzdělávání je celoživotní proces a neustálé zlepšování považuje za důležitou součást své práce i života.
Autor: Muž roku / Herminapress
Za jeden z nejzásadnějších momentů svého života považuje zranění během slibně rozjeté atletické kariéry. Přetržená Achillova šlacha ho naučila trpělivosti, disciplíně a pokoře. Náročnou rekonvalescenci zvládl a v roce 2019 se dokonce s olympijským týmem zúčastnil Evropských her, kde závodil v běhu na 110 metrů překážek. Další vážné zranění však definitivně ukončilo jeho nadějnou sportovní kariéru.
Autor: Muž roku / Herminapress
Ve volném čase se nejraději věnuje své přítelkyni a přátelům. Velkou vášní je pro něj také historie, zejména období starověkého Řecka a napoleonských válek. Žije v Praze.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 Jindřich Svoboda.
Autor: Muž roku / Herminapress
Sedmadvacetiletý Jindřich z Trutnova získal inženýrský titul v oboru aplikovaná informatika. Rodák z Trutnova spolupracuje s místní firmou na chytrém řízení fotovoltaiky. Do soutěže Muž roku se přihlásil sám a zpráva o postupu do finále ho velmi dojala.
Autor: Muž roku / Herminapress
Přiznává, že cesta do soutěže nebyla jednoduchá. V dětství bojoval s obezitou a musel na sobě dlouhodobě pracovat, než našel odvahu přihlásit se do soutěže mužské krásy a sympatií. Účast ve finále proto bere jako zaslouženou odměnu a na své soutěžní číslo 8 je náležitě hrdý.
Autor: Muž roku / Herminapress
Ve volném čase se věnuje sportu. Rád zajde do fitka, běhá či vyráží do hor. Nedávno si splnil také své sny v podobě motorky a sportovního auta. Trémou Jindřich netrpí a věří, že si finálový večer naplno užije.
Autor: Muž roku / Herminapress
Jindřich Svoboda je zadaný a jeho přítelkyně ho v soutěži maximálně podporuje. Držet palce mu bude i osobně v hledišti náchodského divadla.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 Tomáš Valinský.
Autor: Muž roku / Herminapress
Do soutěže Muž roku se přihlásil ve svých 37 letech. Působí v Praze jako fitness trenér a v posledních letech se stále více věnuje fyzioterapii, ve které se průběžně vzdělává. Přestože vystudoval ekonomii, našel se v práci s lidmi a pohybem.
Autor: Muž roku / Herminapress
Za zásadní životní krok považuje odchod z Ústí nad Labem do Prahy. Po studiích ekonomie zde začínal prací v bance, ale po několika letech se rozhodl zariskovat, absolvoval trenérský kurz a bankovní prostředí opustil. Dnes obě tato rozhodnutí bere jako šťastné životní kroky. S úsměvem dodává, že třetím šťastným riskem byla jeho přítelkyně, kterou poznal ve fitku.
Autor: Muž roku / Herminapress
Ve volném čase nejraději relaxuje prací kolem domu, který si s přítelkyní pořídili. Sám o sobě říká, že je manuálně zručný, a mnoho věcí si zvládne opravit či vyrobit vlastníma rukama. Velkou radost mu přináší také práce na zahradě.
Autor: Muž roku / Herminapress
Tomáš Valinský si na finálový večer v Náchodě určitě pozve svou přítelkyni.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 Ondřej Pešek.
Autor: Muž roku / Herminapress
Třiadvacetiletý podnikatel v oblasti energetického poradenství pochází z Klášterce nad Ohří. Do soutěže Muž roku se přihlásil sám, protože si chce splnit svůj sen a vyzkoušet svět modelingu. Soutěž bere jako velkou životní výzvu i příležitost k osobnímu růstu.
Autor: Muž roku / Herminapress
Je absolventem hotelové školy, kterou vystudovali také jeho dva sourozenci. Všichni tři kdysi snili o tom, že jednou povedou společný hotel nebo restauraci. Životní cesty je však zatím zavedly jiným směrem a nikdo z nich se dnes gastronomii profesionálně nevěnuje.
Autor: Muž roku / Herminapress
V práci je neustále v kontaktu s lidmi, a proto ve volném čase rád vyhledává klid a odpočinek. Nejraději vaří, čte knihy nebo si zahraje videohry. V domácnosti mu navíc dělá společnost jeho věrný kocour. Velkou část života patřil sportu, dlouhých osmnáct let hrál hokej. Kariéru mu však ukončily dva vážné úrazy, kvůli kterým musel s milovaným sportem skončit.
Autor: Muž roku / Herminapress
Ondřej Pešek je momentálně svobodný a nezadaný. Na finálový večer v Náchodě pozve svého nejlepšího kamaráda, který ho dlouhodobě podporuje, chodí s ním cvičit a stojí při něm během celé soutěže.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 Tomáš Hek.
Autor: Muž roku / Herminapress
Tomáš Hek je nejstarším finalistou letošního ročníku soutěže Muž roku. Je mu 38 let a žije v Praze.
Autor: Muž roku / Herminapress
Vystudoval filozofickou fakultu se zaměřením na vzdělávání dospělých a získané znalosti dnes využívá ve své profesi pohybového specialisty. Ve své práci se nesoustředí pouze na hubnutí a formování postavy, ale především na zdravý a správný pohyb. Své vzdělání si pravidelně rozšiřuje prostřednictvím odborných kurzů a školení.
Autor: Muž roku / Herminapress
Ve volném čase rád vyráží do přírody nebo navštěvuje divadlo. Velkou radost mu přináší také zahradničení. Pěstuje vlastní zeleninu a potěší ho, když se o přebytky může podělit se sousedy.
Autor: Muž roku / Herminapress
Tomáš přiznává, že před finálovým večerem cítí lehkou trému, zároveň ale ví, jak s ní pracovat, a z účasti v soutěži nemá obavy. Velkou oporou je mu jeho partner, kterému až do poslední chvíle tajil, že se do soutěže přihlásil. Právě on bude Tomášovi držet palce i během finále v hledišti náchodského divadla.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finalista soutěže Muž roku 2026 Lukáš Barvíř.
Autor: Muž roku / Herminapress
Devětadvacetiletý Lukáš podniká ve fitness. Před čtyřmi lety založil v Zábřehu na Moravě vlastní fitness centrum a nedávno otevřel také jeho bezobslužnou pobočku. Původně vystudovaný elektrotechnik pracoval i jako příslušník vězeňské ostrahy na Mírově. Zlom v jeho životě nastal ve chvíli, kdy se rozhodl opustit stereotypní režim a vydal se na podnikatelskou dráhu. K fitness ho přivedly především vlastní problémy s pohybovým aparátem, které ho postupně nasměrovaly až k založení vlastního fitka. Absolvoval kurz sportovního maséra, trenérský kurz i kurz výživového poradce.
Autor: Muž roku / Herminapress
Paradoxně mu výrazně pomohlo období covidu, kdy lidé neměli kde cvičit. Tehdy vznikl koncept privátního fitka, ze kterého byl už jen krok k vybudování plnohodnotného fitness centra. Lukáš přiznává, že si během podnikání prošel i náročným obdobím. Díky trpělivosti, cílevědomosti a své typické „zabejčenosti“ však všechny překážky překonal.
Autor: Muž roku / Herminapress
Ve volném čase rád čte knihy, jeho novým koníčkem je hra na kytaru. Miluje elektronickou hudbu, a proto často vyráží na koncerty a festivaly. V rámci pohybové terapie se věnuje také kalistenice a rád cvičí v přírodě.
Autor: Muž roku / Herminapress
Na soutěž Muž roku ho upozornila jeho kamarádka. Svou účast bere také jako příležitost zviditelnit své podnikání. Lukáš Barvíř je zadaný a ve své přítelkyni má velkou oporu. Ta ho přijde podpořit i do hlediště náchodského divadla.
Autor: Muž roku / Herminapress
Finálová dvanáctka soutěžících Muže roku 2026.
Autor: Muž roku / Herminapress
O vítězích se rozhodne 21. srpna 2026 v Divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
Autor: Muž roku / Herminapress