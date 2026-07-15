Fotbalista, trenéři i podnikatelé chtějí být Mužem roku. Jak se vám líbí?

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Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny
Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...
Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party
Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...
Shakira předvedla křivky v bikinách. Lidé řeší, jak zpěvačka v 49 letech vypadá
Kolumbijská zpěvačka Shakira (49) si mezi koncerty svého světového turné dopřála chvíli odpočinku. Paparazzi ji zachytili u vody v Miami v červených bikinách s třásněmi. Fotografie okamžitě vzbudily...
Robert Rosenberg s přítelkyní odhodili plavky i zábrany. V jezeře se koupali nazí
Bývalý herec filmů pro dospělé Robert Rosenberg si léto užívá naplno. Se svou partnerkou Janičkou vyrazil večer na motorce k jezeru Lhota, kde oba odložili plavky a osvěžili se koupelí bez jediného...
Jak dnes vypadá Marika Gombitová? Zpěvačka ukázala vzácné foto od moře
Slovenská pěvecká legenda Marika Gombitová (69) udělala svým fanouškům radost nečekaným střípkem ze soukromí. Na sociálních sítích zveřejnila fotografii z dovolené u moře, na které působí usměvavě,...
Jako z Hollywoodu. S těmito modely byla Geislerová módní hvězdou letošních Varů
Aňa Geislerová (50) měla na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary nabitý program. Vedle soutěžního filmu Pramen, ve kterém hrála hlavní roli, představila také dokument Dvě deci tuše o...
Klidně je někomu věnuji, říká Lounová o svých zmražených vajíčkách
Obě dcery kojí, takže ta starší tříapůlletá na mladší nemusí žárlit. A Olga Lounová je flexibilní. Přizpůsobí se nejrůznějším situacím. V karlovarském hotelu Corso se nezdráhala půlročnímu miminku...
James Bond má zůstat bílým mužem, má jasno castingová ředitelka
Jednou za čas se vždy vynoří spekulace o tom, kdo by měl v budoucích filmech hrát agenta 007. Castingová ředitelka Debbie McWilliamsová nyní potvrdila, že změna barvy pleti ani pohlaví v plánu není.
Dávné tajemství zesnulého Sama Neilla. Syna dal k adopci a 25 let ho neviděl
Za úsměvem oblíbeného herce se skrýval příběh, o kterém dlouho nikdo nevěděl. Herec Sam Neill teprve před pár lety odhalil, že je jeho rodina mnohem složitější, než se zdálo. Svého prvorozeného syna...
Mnohé herečky dnes vypadají jako coury, pustila se Studenková do českých filmů
Slovenská herečka Zdena Studenková (72) se ostře pustila do české kinematografie i některých českých hereček. Nelíbí se jí současný trend přirozeného vzhledu před kamerou. Herečky označila za...
Fotbalista, trenéři i podnikatelé chtějí být Mužem roku. Jak se vám líbí?
Letošní ročník soutěže Muž roku zná své finalisty. O titul, ceny a možnost reprezentovat Česko na světových soutěžích krásy zabojuje dvanáct pánů. Podívejte se, kdo se 21. srpna v Náchodě utká v boji...
Móda z premiér Odyssey: Zendaya s křídly i těhotná Hathawayová, která nosí Pradu
Film Odyssea si už odbyl velké premiéry s účastí hlavních představitelů v Londýně, Paříži i New Yorku. Na všech zářila především představitelka bohyně Athény Zendaya (29). Vždy přišla na červený...
Anna Kadeřávková vyrazila do Mexika za fotbalem, na pláži zaujala v bikinách
Herečka Anna Kadeřávková (29) si pobyt v Mexiku, kam vyrazila za fotbalem, pořádně užila. Na Instagramu se podělila o sérii vzpomínkových snímků a hned první fotografií v bikinách upoutala pozornost...
Sydney Sweeney předvádí vlastní spodní prádlo. Hledej Ježíše, píší jí
Americká herečka Sydney Sweeney se proslavila především díky rolím Cassie Howardové v seriálu Euforie, či Olivie Mossbacherové v minisérii Bílý lotos. V současnosti se věnuje i návrhářství spodního...
Jsem sama, i když to záměr není. Ale co s tím můžu dělat, říká Monika Absolonová
Měl to být výlet na otočku, ale nakonec z toho byly tři dny plné skvělých zážitků. Nejprve Monika Absolonová vystoupila jako modelka na přehlídce Martiny Pipkové Loudové a den nato se dojímala nad...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
OBRAZEM: Kordula, syn Bolka Polívky i dcera Verešové. Děti slavných ovládly Vary
Karlovarský filmový festival není jen přehlídkou známých herců, zpěváků a modelek. Letos na sebe strhli pozornost také jejich potomci. Fanoušky zaujali například Kordula Stropnická, Jan Polívka,...
Kardashianová a Hamilton jako spojená rodinka. Zveřejnili snímky z dovolené
Kim Kardashionová (45) a závodník Formule 1 Lewis Hamilton (41) už svůj vztah netají. Vyrazili na dovolenou k jezeru v Idahu s dětmi Kim Kardashianové, která sdílela fotky včetně selfie, kde je v...