náhledy
Na půdě Právnické fakulty UK v Praze se ve středu podvečer rozhodlo o vítězích soutěže Elite Model Look Česká a Slovenská republika 2025 x Omoda. Za Česko se vítězi stali Dexter Franc a Andrii Kukhta, za Slovensko Monika Kovaľová a Filip Gradžilo.
Autor: Koláž iDNES.cz
Českou vítězkou modelingové soutěže se stala Dexter Franc, která se identifikuje jako muž. „Neplánuji fyzickou tranzici. Pro mě to fyzické tělo není zas tak důležité. Je pro mě hlavní, jak se cítím uvnitř,“ říká.
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Českým vítězem je Andrii Kukhta z Ukrajiny, který žije a pracuje v Česku.
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Ze Slovenek zvítězila Monika Kovaľová.
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Vítěz Elite Model Look Slovensko 2025 Filip Gradžilo
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Porota vybírala z finálové dvanáctky. Podívejte se na všechny finalisty soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda, tedy nadějné modelky a modely.
Autor: Koláž iDNES.cz
Finalistka soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Dexter Franc
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Finalistka soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Monika Kovaľová
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Finalistka soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Adéla Tvardíková
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Finalistka soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Anna Růžičková
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Finalistka soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Rebeka Gradžilo
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Finalistka soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Stela Šumichrastová
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Finalista soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Andrii Kukhta
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Finalista soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Filip Gradžilo
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Finalista soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Artur Polom
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Finalista soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Filip Zbončák
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Finalista soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Maxim Onyščuk
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko
Finalista soutěže Elite Model Look 2025 x Omoda Samuel Sisák
Autor: Elite Model Look Česko a Slovensko