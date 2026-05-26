„Pravidelný pohyb se vyplácí,“ napsala Eva Decastelo stručně k videu, ve kterém se prochází u bazénu v bikinách. „Nech toho. Už jsem ti říkal, že nic nebude,“ pobavil svým komentářem u videa Bořek Slezáček (58). Po čtyřicítce vypadá herečka a moderátorka podle názoru mnoha fanoušků lépe než kdy dřív a pod příspěvky na Instagramu pravidelně sbírá komplimenty na svou štíhlou figuru i sebevědomé vystupování.
Ne všichni jsou ale z odvážného modelu nadšení. „Ty plavky jsou snad o dvě čísla menší,“ objevuje se opakovaně mezi komentáři. Jiní naopak moderátorku chválí za to, že si na nic nehraje a nemá problém ukázat své tělo. Eva Decastelo podobné uštěpačné poznámky či jízlivé komentáře dlouhodobě příliš neřeší a na sociálních sítích často sdílí momenty z plavání, sportu nebo otužování, kterému se několik let intenzivně věnuje.
V posledních letech se hodně řešil i její soukromý život. Po rozpadu manželství se scenáristou Reném Decastelem (52) začala randit s fotografem Tomášem Třeštíkem (48). Jejich vztah patřil několik let mezi nejsledovanější páry českého showbyznysu a dvojice působila velmi harmonicky. Oficiálně se spolu začali objevovat na veřejnosti koncem roku 2022, přestože se znali už dlouhé roky předtím.
Začátkem roku 2025 ale náhle oznámili překvapivý rozchod. Oba tehdy tvrdili, že se rozešli v dobrém a bez dramat. Třeštík o Evě napsal, že byla „úžasná ženská“, zatímco ona o něm mluvila jako o skvělém chlapovi.
Později se Eva znovu sblížila se svým bývalým manželem Reném Decastelem, se kterým byla přes třináct let. Sama moderátorka to dlouho nechtěla komentovat, v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz ale připustila, že je s expartnerem znovu šťastná.
S Reném Decastelem má Eva dvě děti, syna Michaela a dceru Zuzanu. Právě děti několikrát označila za svou absolutní prioritu a po rozchodu s Třeštíkem uvedla, že se chce soustředit hlavně na rodinu a práci.
Eva Decastelo je stálicí českého showbyznysu už řadu let. Diváci ji znají nejen jako moderátorku, ale i herečku. Objevila se například v seriálech Slunečná, Kamarádi nebo Ohnivý kuře. Výraznou popularitu jí v minulosti přineslo také moderování televizních pořadů a působení v televizi Óčko.