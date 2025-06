Eva Čerešňáková je dvojnásobnou maminkou. Prozradila netradiční jméno miminka

„Je to ten největší dar, co existuje. Je to zároveň ten největší zázrak, přivést na svět nové stvoření. Naše ELISA. Je tak roztomilá, tak malinká, tak bezbranná… Tolik dokonalosti zhmotněné do 3,5 kg té největší lásky. Jsem nesmírně vděčná a děkuji Bohu za ten zázrak,“ napsala novopečená maminka k fotkám z porodnice. Příspěvek doplnila několika srdíčky.

„Děkuji moc milému, ochotnému a profesionálnímu týmu v porodnici U Apolináře v čele s panem profesorem Cibulou. V tyto životně důležité a nezapomenutelné momenty je krásný přístup, vstřícnost a profesionalita důležitá víc než kdy jindy. A to jak na porodním sále, tak při pobytu na oddělení šestinedělí s milými sestřičkami,“ dodala.

Eva Čerešňáková a její dcera Elisa (červen 2025)

Druhé těhotenství potvrdila letos v únoru. V rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že i když s manželem plánovali dalšího potomka, netušili, že se jim podaří rozšířit rodinu tak brzy. „Přáli jsme si další miminko, ale je pravda, že to přišlo daleko rychleji, než jsme si s manželem mysleli,“ uvedla.

Eva Čerešňáková se v roce 2007 stala Českou vicemiss. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a na čas se stala ředitelkou soutěže Česká Miss. Napsala dvě knihy - Miss, sny vs. realita a Úlet civilizované holky: Moje cesta do Santiaga. V současné době se zaměřuje na moderování a má svůj podcast Eva Talks, který se zaměřuje na inspirativní ženy nejen z oblasti byznysu.