Erika Eleniaková se rozhodla oslovit své fanoušky novým způsobem. Americká herečka a modelka, která se proslavila rolí Shauni McClainové v seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch), si teprve nedávno založila účet na platformě OnlyFans a už si získala více než 1 100 odběratelů.
Podle zdroje citovaného britským deníkem Daily Mail má Eleniaková z platformy získávat kolem 10 tisíc dolarů týdně, v přepočtu tedy přibližně 214 tisíc korun. Pokud by se podobná částka udržela celý měsíc, znamenalo by to zhruba 40 tisíc dolarů, tedy 855 tisíc korun.
Herečka začala na OnlyFans zveřejňovat především fotografie svých nohou a chodidel. Později na sociálních sítích naznačila, že by její obsah mohl být i odvážnější.
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Eleniaková z Pobřežní hlídky je na OnlyFans. Lidé touží po mých chodidlech, říká
Pro herečku přitom nejde o první zkušenost s focením pro pánské publikum, v červenci 1989 byla Playmate měsíce časopisu Playboy.
Eleniaková vnímá OnlyFans především jako nový způsob komunikace s fanoušky. Přirovnala ho k moderní podobě fanouškovské pošty, která jí umožňuje být s příznivci v bezprostřednějším kontaktu. „Lidé mě v mojí kariéře podporují již více než čtyři dekády a díky OnlyFans mám úžasnou a moderní možnost komunikovat s nimi napřímo,“ uvedla herečka.
Zároveň připomněla, že na začátku její kariéry internet ani sociální sítě neexistovaly. Fanoušci jí proto posílali dopisy klasickou poštou. Novou platformu podle svých slov bere s nadšením a otevřenou myslí a chce prostřednictvím ní oslovit také novou generaci příznivců. „Ve svých 56 letech zcela přijímám to, kým jsem dnes, a začít tuhle úplně novou kapitolu života mi svým způsobem připadá vážně osvobozující,“ říká.
Erika se brzy znovu objeví ve světě Pobřežní hlídky. Nový seriál stanice Fox má podle aktuálně dostupných údajů premiéru v lednu 2027 a Eleniaková je uvedena v obsazení opět ve své roli Shauni McClainové.