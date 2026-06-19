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Modelka Emily Ratajkowski promluvila o randění a náhodných sexuálních partnerech

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  12:25
Herečka, modelka a podnikatelka Emily Ratajkowski (35) si užívá léto v Evropě. Fanouškům se na sociálních sítích pochlubila sérií fotografií z dovolené na Mallorce, kde předvedla svou postavu v bikinách i elegantních modelech. Zároveň se rozpovídala o svém milostném životě po rozvodu a odhalila, s jakými muži v posledních letech randila.
Emily Ratajkowski (Mallorca, 18. června 2026)

Emily Ratajkowski (Mallorca, 18. června 2026) | foto: Instagram @emrata

Emily Ratajkowski (Mallorca, 18. června 2026)
Emily Ratajkowski (Mallorca, 18. června 2026)
Emily Ratajkowski (Mallorca, 18. června 2026)
Emily Ratajkowski (Mallorca, 18. června 2026)
50 fotografií

Emily Ratajkowski zveřejnila na Instagramu několik snímků ze španělského ostrova Mallorca, který patří mezi její nejoblíbenější místa. „Zpátky na svém oblíbeném ostrově,“ napsala k fotografiím.

Na zveřejněných snímcích se modelka objevila mimo jiné v červených průsvitných šatech značky Ferragamo nebo v barevných bikinách. Fanoušci ji v komentářích zahrnuli komplimenty. „Nejkrásnější žena na světě,“ napsal jeden z nich. Další přidal jednoduchý vzkaz: „Milujeme tě.“

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Mallorca má pro Ratajkowski zvláštní význam. V minulosti několikrát uvedla, že právě na tomto ostrově strávila část dětství a dodnes se sem ráda vrací.

Vedle fotografií z dovolené na sebe modelka upozornila také nedávnou osobní zpovědí pro magazín The Cut. V ní otevřeně popsala období po rozpadu manželství s filmovým producentem Sebastianem Bear-McClardem, s nímž má syna Sylvestra.

Přiznala, že před rozvodem vedla spíše konzervativní milostný život a do vztahů vstupovala především s muži, u nichž viděla potenciál pro společnou budoucnost. Rozchod však podle ní změnil nejen její pohled na vztahy, ale i na sebe samotnou.

Emily Ratajkowski (Mallorca, 18. června 2026)
Emily Ratajkowski (Mallorca, 18. června 2026)
Emily Ratajkowski (Mallorca, 18. června 2026)
Emily Ratajkowski (Mallorca, 18. června 2026)
50 fotografií

„Po rozpadu manželství jsem se chtěla s jinými muži doslova „prospat k nové verzi sebe samotné“ a konečně zničit svou image „hodné holky“, kterou jsem si předtím dlouhá léta budovala. Začala jsem intenzivně randit. Seznamování jsem nevnímala jen jako hledání potencionálního nového partnera. Stalo se pro mě také cestou k sebepoznání a vyrovnání se s novou životní etapou svobodné matky,“ popsala.

Uvedla, že právě toto období jí pomohlo získat větší sebevědomí a nezávislost. Uvědomila si také, že mateřství nemusí být překážkou při navazování nových vztahů a že nejdůležitější pro ni je naučit se umět spolehnout sama na sebe.

„Ta etapa randění, milostných románků a náhodných partnerů na jednu noc mě nenaplnila. Zjistila jsem, že má skutečná síla je v tom, že jsem dokázala odejít z nefunkčního manželství a žít sama jako matka,“ vysvětluje.

V eseji zavzpomínala i na některé muže, se kterými po rozvodu randila. Byl mezi nimi například kuchař, který se obával, že má chlamydie, několik DJů nebo veganský graffiti umělec, jehož si zapamatovala díky dokonalému držení těla. Pestrá seznamovací zkušenost jí podle vlastních slov pomohla lépe pochopit, co od života i vztahů skutečně očekává.

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