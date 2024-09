Místo chemoterapie jsem zvolila holistickou léčbu, říká o rakovině Macphersonová

Elle Macphersonová promluvila o své nemoci i knize ve snídaňovém pořadu Channel Nine. „Má nová kniha není o rakovině. Trochu mě mrzí, jak se všichni zaměřují jen na to. Je tam přece mnoho dalších zajímavých témat,“ uvedla rozhořčeně supermodelka.

Moderátor opáčil, že se díky svým výrokům o volbě holistické léčby namísto chemoterapie ocitla logicky uprostřed debaty, kterou vedou mnozí pacienti s rodinou, přáteli i lékaři.

„Jak správně podotýkáte, dochází dnes u mnoha lidí k přechodu k holistickým a jiným alternativním léčbám. Ať už je důvod jakýkoli, pravda je, že jste vyvolala na toto téma vášnivou debatu. A to je myslím jen dobře,“ reagoval Karl Stefanovic.

Macphersonová během rozhovoru obhajovala svou volbu léčby a opakovaně ubezpečovala diváky, že rozhodně nejednala lehkovážně. Vysvětlila, že se rozhodla na základě všech informací, které shromáždila a na základě toho, co ji samotné připadalo správné.

„Aby bylo jasno, probírala jsem to s mnoha lékaři a dostala mnoho cenných rad. Bylo to opravdu velmi zajímavé, protože každý lékař měl jiný názor na to, jak léčit můj konkrétní případ rakoviny prsu. Neexistovala žádná jasná cesta a žádná záruka ničeho,“ vysvětlila.

V jiném rozhovoru pro pořad 60 Minutes Australia Macphersonová prozradila, že byla „v šoku“, když se dozvěděla svou diagnózu, ale rozhodla se s vědomím všech možných následků nepodstoupit mastektomii a chemoterapii, kterou jí lékaři doporučovali. „Jak si jistě dokážete představit, byl to pro mě šok. Myslím, že každá žena, nebo většina žen, kterým lékaři oznámí tuto diagnózu, si předtím nemyslí, že se to stane právě jim, a nemohou tomu uvěřit,“ uvedla.

Sama prý celý život upřednostňovala „přírodní léčebné prostředky“, a i proto byla její volba „nekonvenční“. „Dostala jsem na výběr, zda přijdu o prsa, nebo o život. Takže to rozhodně nebyla marnivá volba, dovolte mi to takto říct. Byla to přirozená cesta v mé léčbě,“ řekla.

„Na své tělo jsem se během holistické léčby dívala skutečně komplexně – zaměřila jsem se maximálně na svou duchovní i fyzickou pohodu,“ vysvětlila a dodala, že podstoupila osm měsíců intenzivní terapie ve Phoenixu v Arizoně.

Macphersonová je přesvědčena, že rakovina se jí nevrátí. „Návrat nemoci nepředpokládám a nic mu nenasvědčuje. Lidské tělo má nekonečnou schopnost se uzdravit. To, co vám může skutečně vyvolat a způsobit nemoc, je hlavně strach,“ říká.

Supermodelka také uvedla, že chemoterapie se jí zdála jako příliš „extrémní volbou“. „Říci ne standardním lékařským postupům bylo to nejtěžší, co jsem kdy v životě udělala. Ale říct ne svému vlastnímu vnitřnímu pocitu by pro mě bylo ještě mnohem těžší,“ dodala.