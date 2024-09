Elle Macphersonová roky tajně bojovala s rakovinou. Chemoterapii odmítla

„Byl to šok, bylo to nečekané, bylo to matoucí, bylo to skličující tolika způsoby,“ řekla pro Australian Women’s Weekly Macphersonová, která je v současné době v remisi své nemoci.

Supermodelce po oznámení diagnózy přes třicet lékařů doporučilo, aby podstoupila léčbu včetně mastektomie, ozařování, chemoterapie, hormonální terapie a rekonstrukce prsou. Ona se však rozhodla pro holistický přístup léčby rakoviny bez použití chemoterapie nebo léků.

Elle Macphersonová a její syn Arpad Flynn Alexander Busson (New York, 31. ledna 2019)

„Pochopila jsem, že neexistuje žádná jistá věc a absolutně žádné záruky. Neexistoval žádný ‚správný‘ způsob, jen správný způsob pro mě. Říct ne standardním lékařským řešením byla ta nejtěžší věc, jakou jsem kdy v životě udělala,“ napsala v knize. „Lidé si mysleli, že jsem blázen. Ale věděla jsem, že musím udělat volbu, která se mnou opravdu rezonuje. Pro mě to znamenalo řešit emocionální i fyzické faktory spojené s rakovinou prsu… a to chtělo odvahu.“

Modelčini dva synové Flynn (26) a Cy (21) s jejím rozhodnutím nesouhlasili, hlavně starší z nich. Podle modelky ji ale rodina nakonec extrémně podporovala.

Chodila se modlit a meditovat na pláž v Miami. Na osm měsíců si pronajala dům ve Phoenixu v Arizoně, kde se holisticky léčila pod vedením svého primárního lékaře, lékaře přírodního lékařství, holistického zubaře, osteopata, chiropraktika a dvou terapeutů. Modelka zůstala v domě sama, bez rodiny a dny trávila tím, že se „soustředila a věnovala každou minutu svému uzdravení“.

Elle Macphersonová (26. února 2015)

Nyní je v klinické remisi. „Řekla bych, že jsem v naprosté pohodě. Jsem! Opravdu. Z každého úhlu pohledu, každý krevní test, sken... ale také emocionálně, duchovně a mentálně – prostě nejen fyzicky,“ prohlásila.

Elle Macphersonová se rakoviny prsu obávala už v roce 2013, když si na své 49. narozeniny našla bulku v prsu. Ta se ukázala jako nezhoubná. „Měla jsem štěstí – byl to fibroadenom, ale bylo to opravdu velké varování,“ řekla tenkrát pro Mail on Sunday. „Pátrala jsem ve svém nitru a uvědomila jsem si, že možná beru špatné vitamíny a minerály a nejím správně.“

I kvůli tomu se dala dohromady s výživovou specialistkou a expertkou na wellness Simoné Laubscherovou, která se specializuje i na hormonální rovnováhu, rakovinu a duševní a fyzickou pohodu. Spojení zpeněžily, když v roce 2016 vytvořily WelleCo – jedinečný komplex vitamínů a minerálů a luxusní wellness byznys.