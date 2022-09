Nevlastní dcera viceprezidentky Kamaly Harrisové je novou módní ikonou

„Je to pro mě popravdě trochu šokující. Je to neuvěřitelná pocta a pro mě jako někoho, kdo o sobě takto nepřemýšlí, je to příjemné zjištění. Nutí mě to pracovat na sobě dál a mění to způsob, jakým se sama vnímám,“ říká Ella Emhoffová.

Začínající úspěšná modelka je nejmladším dítětem Douga Emhoffa a jeho první manželky Kerstin Emhoffové. Její otec se se současnou viceprezidentku Spojených států Kamalu Harissovou oženil v roce 2014 poté, co je seznámili přátelé.

Mladá módní ikona říká, že jí ještě úplně nedochází, že by pro někoho mohla být inspirací. Dodala, že chce v modelingové branži dále pracovat s lidmi, kteří ji v danou chvíli inspirují, a uvedla, že v kariéře v módním průmyslu zatím nemá žádný konkrétní cíl, který by si ráda splnila.

„To, co se mi líbí teď, může být úplně jiné než to, co se mi bude líbit příští sezónu,“ říká modelka.“Moc se mi líbí už celý ten dosavadní proces mého vývoje a má cesta. Už jsem měla možnost chodit pro tolik skvělých návrhářů! Jsou mezi nimi například značky Miu Miu, Balenciaga, Proenza Schouler a další,“ pochvaluje si.

Absolventka prestižní Parsons School of Design, kde studovala výtvarné umění se zaměřením na oděvy a textil, uvedla, že se snaží na hvězdnou budoucnost v modelingu příliš netlačit a že její prioritou je hlavně vyhnout se přílišnému stresu.

V srpnu získala významnou modelingovou smlouvu s jednou z nejprestižnějších agentur na světě, IMG Models. Ta je známá tím, že zastupuje špičkové supermodelky, jako jsou Gisele Bündchenová, Gigi a Bella Hadidovy, Stephanie Seymourová, Lily Aldridge a další slavné krásky.

Ella Emhoffová je podle svých fanoušků jedinečná tím, že se rozhodla nezakrývat svá tetování ani si neholit podpaží, což ji odlišuje od tradičních typů modelek.

VIDEO: Ella na odvážné módní přehlídce: