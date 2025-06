Proslavily ji sexy šaty i milostné aféry. Elizabeth Hurley slaví 60. narozeniny

„Pro to, abych se objevila na titulech prestižních magazínů, nejsou nejdůležitější šaty, ale rafinovaně naznačit to, co je pod nimi,“ svěřila se v jednom z rozhovorů Liz Hurley, jíž právě výstřední róba pomohla ke kariéře modelky.

Okamžik, který se zapsal do dějin módy: herečka Elizabeth Hurley v roce 1994 v černých šatech od Versaceho, spínaných pomocí zlatých zavíracích špendlíků.

V březnu 1994 na londýnskou premiéru komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb, v níž hrál její tehdejší přítel Hugh Grant, oslnila v šatech od Versaceho, spojených po stranách jen spínacími špendlíky. Granta film katapultoval mezi filmové hvězdy a herečce vynesla její róba smlouvu s Estée Lauder.

Vztah se známým záletníkem Grantem se definitivně rozpadl v roce 2000 a od té doby prožila britská modelka řadu románků s více či méně známými muži.

V dubnu 2002 porodila syna Damiana, jehož biologický otec, hollywoodský producent a multimilionář Steve Bing, se ale k dítěti nehlásil, obvinil ji z nevěry a otcovství musel potvrdit až soud na základě testů DNA.

V roce 2007 se Elizabeth Hurley poprvé vdala, a to za indického milionáře Aruna Nayara. Rozešli se po čtyřech letech. Důvodem rozvodu byl hereččin vztah s australskou kriketovou hvězdou Shanem Warnem. Láska však nevydržela a po Vánocích roku 2013 šli od sebe. Momentálním partnerem herečky je americký country zpěvák a herec Billy Ray Cyrus (63).

V roce 2013 se Hurley opět slibně rozjela herecká kariéra, tentokrát ovšem v televizním seriálu. V příběhu fiktivní královské rodiny The Royals si zahrála panovnici, která se musí potýkat s potížemi svých příbuzných.

Objevila se i v komiksovém seriálu Runaways z dílny společnosti Marvel, kde dostala roli superpadoušky Morgan le Fay. Loni si zahrála také v erotickém mysteriózním dramatu Strictly Confidential, který ale kritika totálně ztrhala.