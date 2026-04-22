Šedesátiletá herečka sdílela novou fotografii, na níž pózuje nahoře bez a má na sobě pouze spodní díl bikin z vlastní plážové kolekce.
„Jaro je tady! Dnes jsem v krásném Herefordshire vyrazila za vitaminem D, oblečená jen do plavek a krému s vysokým ochranným faktorem. Pokud chráníte svou kůži, trocha slunce vaší psychice i kráse jen prospěje, takže se namažte a BĚŽTE VEN,“ nabádá Elizabeth Hurley v popisku.
Příspěvek okamžitě vzbudil pozornost fanoušků i blízkých, mezi nimiž nechyběl ani její syn Damian Hurley se stručnou reakcí „OMG“, tedy „o, můj bože“.
Co se týče péče o svůj vzhled, herečka nedávno zaujala i dalším zdravotním tipem – každé ráno po probuzení prý vypije dva hrnky teplé vody.
„Nejsem z těch, kdo by do sebe lili podivné zeleninové šťávy nebo brali spousty doplňků stravy. Už od nepaměti mám ve zvyku hned ráno vypít dva hrnky teplé vody, na což nedám dopustit. A navíc je to zdarma.“
Herečka je v současnosti spojována se zpěvákem Billym Ray Cyrusem, s nímž se seznámila v roce 2022 při natáčení filmu Christmas in Paradise.
V březnu Elizabeth zavítala do indického Dillí, kam vyrazila se synem Damianem a kamarádkou, podnikatelkou Trinny Woodallovou. V tradičních bílých oděvech se tam zúčastnili oslav svátku Holi – tradiční hinduistické slavnosti jara, barev a nových začátků, při nichž lidé společně tančí, zapalují ohně a symbolicky si tak připomínají vítězství dobra nad zlem.