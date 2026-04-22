Šedesátnice Elizabeth Hurley oslavila jaro bez podprsenky mezi narcisy

Angličanka Elizabeth Hurley je herečka a modelka známá mimo jiné díky partnerskému vztahu s hercem Hughem Grantem. Ačkoliv nedávno oslavila šedesátku, z fotek na jejím Instagramu to rozhodně patrné není.
Elizabeth Hurley a její super křivky. Je živoucím důkazem, že i po šedesátce můžete bez plastik vypadat k světu. | foto: Profimedia.cz

Elizabeth Hurley na Olivier Awards v Londýně (12. dubna 2026)
Damian Hurley, Elizabeth Hurley a Billy Ray Cyrus na Olivier Awards v Londýně (12. dubna 2026)
Šedesátiletá herečka sdílela novou fotografii, na níž pózuje nahoře bez a má na sobě pouze spodní díl bikin z vlastní plážové kolekce.

„Jaro je tady! Dnes jsem v krásném Herefordshire vyrazila za vitaminem D, oblečená jen do plavek a krému s vysokým ochranným faktorem. Pokud chráníte svou kůži, trocha slunce vaší psychice i kráse jen prospěje, takže se namažte a BĚŽTE VEN,“ nabádá Elizabeth Hurley v popisku.

Spring has sprung! Today, I sought some Vitamin D in beautiful Herefordshire, wearing nothing but @elizabethhurleybeach and @clinique SPF As long as you protect your skin, a bit of sunshine is really good for you, both mentally and beauty wise, so… cream up and GET OUTSIDE

2. dubna 2026 v 20:27, příspěvek archivován: 16. dubna 2026 v 14:07
Příspěvek okamžitě vzbudil pozornost fanoušků i blízkých, mezi nimiž nechyběl ani její syn Damian Hurley se stručnou reakcí „OMG“, tedy „o, můj bože“.

Co se týče péče o svůj vzhled, herečka nedávno zaujala i dalším zdravotním tipem – každé ráno po probuzení prý vypije dva hrnky teplé vody.

„Nejsem z těch, kdo by do sebe lili podivné zeleninové šťávy nebo brali spousty doplňků stravy. Už od nepaměti mám ve zvyku hned ráno vypít dva hrnky teplé vody, na což nedám dopustit. A navíc je to zdarma.“

Herečka je v současnosti spojována se zpěvákem Billym Ray Cyrusem, s nímž se seznámila v roce 2022 při natáčení filmu Christmas in Paradise.

V březnu Elizabeth zavítala do indického Dillí, kam vyrazila se synem Damianem a kamarádkou, podnikatelkou Trinny Woodallovou. V tradičních bílých oděvech se tam zúčastnili oslav svátku Holi – tradiční hinduistické slavnosti jara, barev a nových začátků, při nichž lidé společně tančí, zapalují ohně a symbolicky si tak připomínají vítězství dobra nad zlem.

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

Moderátorka Naked Attraction Monika Timková pózovala v plavkách i úplně nahá

Monika Timková

Herečka a moderátorka Monika Timková pravidelně sleduje, jak se lidé svlékají v pořadu Naked Attraction. Sama zůstává oblečená, ale fanouškům dopřála několik odhalených snímků ze své dovolené. Na...

Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé do prosince 2003.

Na svém kontě má rekordní počet Českých lvů, zahrála si v nejlepších českých filmech i televizních seriálech, píše knihy, navrhuje oblečení, má řád od prezidenta. To vše stihla Anna Geislerová do...

Kdo koho „vyfasoval“ ve StarDance? Podívejte se na nové taneční páry

Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance XIV (2026)

Na podzim se na obrazovky vrátí oblíbená show StarDance. Jména tančících celebrit i profesionálních tanečníků jsou už známa. Jak se ale tvůrci rozhodli je spárovat? Podívejte se, koho dostal za...

Charlotte Gottová je hvězdou obálky časopisu. Pózovala v červené podprsence

Zpěvačka a autorka Charlotte Gott

Dcera neslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta se poprvé objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Charlotte Gottová plánuje na...

Šedesátnice Elizabeth Hurley oslavila jaro bez podprsenky mezi narcisy

Elizabeth Hurley a její super křivky. Je živoucím důkazem, že i po šedesátce...

Angličanka Elizabeth Hurley je herečka a modelka známá mimo jiné díky partnerskému vztahu s hercem Hughem Grantem. Ačkoliv nedávno oslavila šedesátku, z fotek na jejím Instagramu to rozhodně patrné...

22. dubna 2026  9:40

Spor Agáty s Ornellou? Jako holky ve čtvrté třídě, říká Žilková. Dceři chce teď pomoct

Premium
Veronika Žilková

Jsou spojeny pupeční šňůrou jednou provždy. I když se Agáta snažila před lety od matky odstřihnout, dnes je jejich pouto silnější než kdykoli dříve. „Tak je to v pořádku,“ říká Veronika Žilková,...

22. dubna 2026

Nechci v padesáti vypadat jako dvacítka, říká modelka Alena Šeredová

Alena Šeredová v magazínu Harper’s Bazaar (květen 2026)

Na konci devadesátých let patřila k nejvýraznějším tvářím své generace. Titul vicemiss České republiky v roce 1998 a účast na Miss World otevřely Aleně Šeredové (48) cestu do zahraničí, kde se...

22. dubna 2026

Madonna ztratila slavný kostým z festivalu Coachella, nabízí odměnu za nalezení

Madonna a Sabrina Carpenterová během vystoupení na festivalu Coachella. (20....

Americká popová hvězda Madonna nabízí odměnu za navrácení ztraceného oděvu, který měla na sobě při koncertech na hudebním festivalu Coachella v Kalifornii. Jedná se mimo jiné o fialovou bundu, korzet...

21. dubna 2026  19:45

Lidé jí přejí ke svatbě. Nevěřte všemu na sítích, varuje Jitka Zelenková

Jitka Zelenková

Zpěvačka Jitka Zelenková (75) se stala obětí podvodu na sociálních sítích. Přečetla si o sobě, že se vdala a s manželem nejspíš čekají miminko. V dalším příspěvku zase leží v nemocnici na kapačkách....

21. dubna 2026  17:33

Bohdan Tůma zavzpomínal, jak daboval erotické filmy s Jaroslavou Obermaierovou

Bohdan Tůma v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Bohdan Tůma (58) je nejproduktivnější český dabér. Má na kontě 15 tisíc filmů. Jeho hlasem mluví Brandon Walsh, Semir z Kobry 11, ale i protivný Alzák. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznal, že v...

21. dubna 2026  16:11

Influencerku po hádce přejela konkurentka autem. Vše zachytily kamery

Klaudia Zakrzewska, která vystupuje na Instagramu jako Klaudiaglam

Ostrá hádka dvou influencerek před nočním klubem v londýnské čtvrti Soho skončila tragicky. Jedna bojuje o život v nemocnici a druhá je obviněna z pokusu o vraždu. Přihlížející celý incident natočili.

21. dubna 2026  14:07

Móda z premiéry: Hathaway ani Bluntová si nevzaly Pradu, Klumová byla sexy

Móda na světové premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 v New Yorku (20. dubna, 2026)

Světová premiéra filmu Ďábel nosí Pradu 2 v New Yorku vypadala jako módní přehlídka. Hlavní hvězdy nepřistoupily k výběru rób prvoplánově a nezvolily ikonickou značku. Anne Hathaway zářila v rudých...

21. dubna 2026  12:27

StarDance 2026: Známe všechny taneční páry, moderátory i porotce

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Česká televize již prozradila všechny soutěžící z řad hvězd i tanečníků čtrnáctého ročníku StarDance. Už také víme, v jakém složení vyrazí taneční páry na parket. Na koho se mohou diváci těšit?

21. dubna 2026  11:39

Kdo koho „vyfasoval“ ve StarDance? Podívejte se na nové taneční páry

Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance XIV (2026)

Na podzim se na obrazovky vrátí oblíbená show StarDance. Jména tančících celebrit i profesionálních tanečníků jsou už známa. Jak se ale tvůrci rozhodli je spárovat? Podívejte se, koho dostal za...

21. dubna 2026  11:06

Charlotte Gottová je hvězdou obálky časopisu. Pózovala v červené podprsence

Zpěvačka a autorka Charlotte Gott

Dcera neslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta se poprvé objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Charlotte Gottová plánuje na...

21. dubna 2026  10:35

Královna Alžběta II. by slavila 100 let. Rekord krále Slunce nepokořila

Královna Alžběta II. na otevření zasedání nového období britského parlamentu v...

Velká Británie si připomíná 100 let od narození své nejdéle vládnoucí panovnice. Královna Alžběta II., která přišla na svět 21. dubna 1926, přitom vládnout neměla. Následnicí se stala po korunovaci...

21. dubna 2026

