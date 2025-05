„Modeling se nikdy nebránil odstávajícím uším, pihám, naopak to dělalo z modelek osobnost. Ale když to pozoruji z dlouhodobého hlediska, tak nakonec klasická česká a slovenská, nebo vlastně slovanská tvář v modelingu přežije nejdelší období a získá i nejlukrativnější zakázky,“ říká Saša Jány.

„Hledáme vše od klasické krásy přes originalitu. U těch originálních modelek a modelů je to spojené s osobností. Když má někdo velmi specifický look, musí k tomu být kombinace extrovertnější povahy, což v modelingu vůbec není nutné. Modelky a modelové musejí být ale extrémně přirozeně štíhlí, aby mohly dělat shows,“ dodává.

Do soutěže Elite Model Look 2025 se mohou přihlásit slečny ve věku 13 až 23 let s výškou nad 170 centimetrů a mladí muži ve věku 15 až 25 let s výškou nad 183 centimetrů.

Ambasadorem modelingové soutěže je cestoval, influencer, YouTuber a někdejší model Martin Carev, který zároveň v roli moderátora provází všemi castingy.

Česká republika se může od roku 1992, kdy se zde soutěž organizuje, pyšnit nejvyšším počtem světových vítězství. První místa získaly Linda Vojtová (Elite Model Look 2000, Ženeva), Denisa Dvořáková (Elite Model Look 2006, Marakéš), Eva Klímková (Elite Model Look 2013, Šen-čen), Barbora Podzimková (Elite Model Look 2014, Šen-čen), Jana Tvrdíková (Elite Model Look 2016, Lisabon) a Amélie Konšelová (světová vítězka Elite Model Look 2021, online).

Prostřednictvím Elite Model Look byly objevené mnohé známé tváře z titulních stran světových módních časopisů. Soutěž pomohla odstartovat kariéry takových modelingových hvězd, jako jsou Cindy Crawfordová, Gisele Bündchenová, Hana Jiříčková, či Andrej Chamula (světový vítěz Elite Model Look 2019).

