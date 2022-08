Vítězi Elite Model Look 2022 jsou Španěl Sergi a Majda z Jižního Súdánu

Ve Španělském sále Pražského hradu se v úterý 30. srpna uskutečnilo 39. světové finále nejprestižnější modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2022.

Vítězkou světového finále se stala Majda John Peter z Jižního Súdánu a vítězem Španěl Sergi Shan.

Finálního klání se zúčastnilo top 30 finalistů vybraných z tisíců uchazečů z více než 100 různých národností. Top finalisté se připravovali v nádherném prostředí hotelu Andaz Prague. Po patnácti letech se světové finále soutěže konalo v Čechách. Slavnostní galavečer jim otevřel dveře do světa módního průmyslu.

Vítězkou světového finále Elite Model Look je Majda John Peter z Jižního Súdánu (Praha, 30. srpna 2022)

O nových nadějích světového modelingu rozhodovala porota složená z odborníků z oblasti módy, partnerů projektu a zahraničních modelingových agentů. V porotě zasedli také odborníci z top managementu Elite: Chris Gay, Vick Mihaci a Jennifer May Cope. Světového finále se zúčastnil také CEO Elite World Paolo Barbieri či supermodelka Daniela Peštová.

Česko reprezentovali Julia Krzywoń a Richard Reischig, Slovensko Timea Smaržíková a Daniel Dospel.

Česká republika se může od roku 1992, kdy se zde soutěž organizuje, pyšnit nejvyšším počtem světových vítězství. První místa získaly Linda Vojtová (Elite Model Look 2000, Ženeva), Denisa Dvořáková (Elite Model Look 2006, Marakéš), Eva Klímková (Elite Model Look 2013, Šen-čen), Barbora Podzimková (Elite Model Look 2014, Šen-čen), Jana Tvrdíková (Elite Model Look 2016, Lisabon) a Amélie Konšelová (světová vítězka Elite Model Look 2021, online).

Prostřednictvím Elite Model Look byly objevené mnohé známé tváře z titulních stran světových módních časopisů. Soutěž pomohla odstartovat kariéry takových modelingových hvězd, jako jsou Cindy Crawfordová, Gisele Bündchenová, Hana Jiříčková, či Andrej Chamula (světový vítěz Elite Model Look 2019).