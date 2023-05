Charizma a teď už i jinakost jsou v modelingu žádané, říká Saša Jány

Do soutěže se mohou přihlásit slečny ve věku 13 až 21 let s výškou nad 170 centimetrů a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad 183 centimetrů.

Ambasadorem soutěže je digitální kreativec a youtuber Martin Carev, který bude všemi výběry provádět. „Každopádně se koukáme i po kouzlu osobnosti a aby nás ten člověk zaujal. Slovo na výběr úplně nemám, ale pokud by mě někdo hodně zaujal, tak můžu určitě trošku našeptat a podpořit někoho,“ řekl moderátor castingů.

Šéf modelingové agentury Elite Model Management Saša Jány prozradil, jaké typy se budou snažit vybírat i s ohledem na světové trendy. „Ti, kteří projdou do dalšího kola nebo se probojují do finále Schwarzkopf Elite Model Look, budou splňovat ty fyzické atributy. Ale charizma a vyzařování, možná i jinakost, protože i to se teď hodně vyžaduje, je právě to, co toho člověka posune k tomu, že se stane součástí prestižních módních domů,“ řekl.

Současný svět modelingu je hodně diverzní, u mužů nemusí být stoprocentní muskulatura, dívky nemusí být úplně vyhublé. To ocenil i Martin Carev. „Myslím, že tento trend je dobrý, protože ukazuje, že ať jsme jacíkoli, tak do nějaké míry, z určitého úhlu můžeme být krásní,“ dodal.

V roce 2021 se Amélie Konšelová stala v pořadí už šestou Češkou, která zvítězila na světovém finále soutěže Elite Model Look. V minulosti na pomyslný trůn krásy usedly české modelky Jana Tvrdíková (2016), Barbora Podzimková (2014), Eva Klímková (2013), Denisa Dvořáková (2006) a Linda Vojtová (2000).

Prostřednictvím Elite Model Look byly objeveny mnohé známé tváře z titulních stran světových módních časopisů. Soutěž pomohla odstartovat kariéry takových modelingových hvězd, jako jsou Cindy Crawfordová, Gisele Bündchenová, Hana Jiříčková či Andrej Chamula (světový vítěz Elite Model Look 2019).