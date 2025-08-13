Neplánuji tranzici. Fyzické tělo není tak důležité, říká česká vítězka modelingové soutěže

„Doufám, že mi vítězství přinese nové zážitky. Beru život, že je to spousta různých cestiček a člověk se rozhodne, které z nich využije. Doufám, že prozkoumám tuto cestu. Jsem hlavně zvědavý,“ říká Dexter Franc.
Došlo také na objasnění, jak to má s identitou. „Když mluvím obecně, tak říkám, že jsem kluk. V praktickém životě to tak mám. Používám mužský rod a ve všech smyslech se zhruba cítím jako kluk. Ale neplánuji fyzickou tranzici, protože pro mě nějaké fyzické tělo není zas tak důležité. Je pro mě hlavní, jak se cítím uvnitř. Obecně, kdybych prošel nějakou tranzicí, tak bych se pravděpodobně necítil pořád spokojeně. Ten ideál není spjatý s tímto materiálnem a tímto lidským konceptem. Takže zatím to nechávám bez tranzice a oslovuji se v mužském rodě,“ prozrazuje.
Výhrou pro dva zástupce z Česka a dva ze Slovenska je kontrakt s agenturou Elite, ale také účast na světovém finále, které by se mělo konat v Abú Zabí. Zajímavostí je, že šéf agentury Elite Model Look pro Česko a Slovensko Saša Jány se stal kreativním konzultantem světového finále.
Také národní finále změnilo svůj styl. Koncept klasické velké módní show organizátoři opustili. Místo toho natočili tři krátké módní filmy s herečkou Zuzanou Stivínovou, která se stala múzou těchto snímků. Režírovala je francouzsko-česká režisérka Emilie Diatta, která je vnučkou herečky Reginy Rázlové.
|
22. května 2025