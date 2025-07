„Hádejte, kdo našel své staré plavky,“ napsala Donna D’Errico k fotografii na Instagramu, kde pózuje v legendárních červených plavkách známých ze seriálu Pobřežní hlídka s nápisem Baywatch lifeguard. V těch si diváci zapamatovali v roli plavčice hlavně někdejší playmate Pamelu Andersonovou.

Donna D’Errico (2025)

Herečka, která má jen na Instagramu tři miliony sledujících, sbírá u fotky mnoho pochvalných a nadšených komentářů. Fanoušci chválí hlavně to, jak neskutečně mladistvě vypadá jen tři roky před šedesátkou.

Po Pobřežní hlídce nebyla kariéra herečky před kamerou nijak závratná, naposledy ji diváci mohli vidět v roce 2022 ve filmu Frank and Penelope. D’Errico se proto jako mnoho jejích kolegyň rozhodla přivydělat si na platformě OnlyFans, za což ji mnozí kritizují.

„Všichni si myslí, jak se na té síti musejí dít hrozné věci. Pokud si tam někdo založí účet, je to občas vnímáno, jako by úplně zahodil svou kariéru, a lidé říkají, jak moc je to smutné a politováníhodné. Já jsem tam taky a je mi popravdě úplně jedno, jestli to někoho rozhodí,“ napsala v jednom z příspěvků.

„Všechny ty celebrity tady na Instagramu mají fotky, kde jsou nahé a zakrývají se jen rukama. A za to dostanou tisíce lajků a komentářů, jak jsou odvážné, sebevědomé a kdesi cosi. Ale když se ta samá fotka objeví na OF, kde to může vidět jenom někdo, kdo si to zaplatí, tak je to považované za nechutnost. Já z těch lidí opravdu občas nemůžu,“ stěžuje si herečka. Dodává, že s fotkami v plavkách k radosti mnohých obdivovatelů rozhodně přestat nehodlá.